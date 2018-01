Triberg Kosmetikseminar für Krebspatientinnen: Frauen gewinnen ein Stück Selbstbewusstsein zurück

Das Kosmetikseminar für Krebspatientinnen der deutschen Knochen­markspenderdatei in der Triberger Asklepios-Klinik hilft den Frauen, sich durch kleine Schminkkorrekturen besser zu fühlen.

Jährlich erkranken rund 230 000 Frauen in Deutschland an Krebs. Die Kosmetikseminare von DKMS Life sollen den Patientinnen im Rahmen ihrer Reha helfen, ihr Selbstbewusstsein wiederzuerlangen. Ein Wunsch treibt dabei verhältnismäßig viele Frauen an.

Die Frauen sitzen erwartungsvoll in einem Halbkreis auf ihren Stühlen. Auf den Tischen vor ihnen stehen Kosmetikprodukte: Lidschatten, Eyeliner und Make-up. Draußen scheint die Sonne. Es wird geredet und gelacht. Fast so, als sei das ein alltäglicher Kosmetikkurs, eine Veranstaltung bei einem entspannten Ausflug von Freundinnen. Doch es ist ein ernstes Thema, das diese acht Frauen hier zusammenführt. Sie alle verbindet ein Schicksal: die Diagnose Krebs.

In der Triberger Asklepios-Klinik befinden sich die Frauen in der Rehabilitationsphase. Dabei bietet DKMS Life, ein gemeinnütziges Tochterunternehmen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), kostenlose Kosmetikseminare an. „Ich möchte korrigieren, was ich durch die Krankheit verloren habe“, erzählt eine der Teilnehmerinnen. Im Dezember 2016 erkrankte sie an Eierstockkrebs, mittlerweile gilt sie als geheilt. „Doch ich sehe immer noch krank aus. Und ich will nicht, dass die Leute das sehen.“

Das Schminken kann Frauen helfen, sich wieder gut zu fühlen – das weiß man auch bei DKMS Life: „Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augenbrauen oder Hautirritationen verlieren viele Frauen ihr Selbstbewusstsein und fühlen sich zusätzlich von der Krankheit gezeichnet.“ Ziel des Seminars, so das Unternehmen, ist nicht das perfekte Make-up, sondern ein natürliches und frisches Aussehen für den Alltag. Deshalb steht den Frauen im Kurs eine ausgebildete Kosmetikexpertin zur Seite, die Produkte werden von verschiedenen Firmen gespendet. An diesem Tag leitet Karin Poch das Seminar. Sie hat ein persönliches Schicksal dazu gebracht, ehrenamtlich solche Kurse zu geben. Eine Arbeitskollegin erkrankte an Krebs. Poch erlebte das Leiden der Patientin daher aus nächster Nähe. „Sie ist leider gestorben“, erzählt sie. Als ausgebildete Kosmetikerin wollte sie daher künftig Frauen helfen, die den Kampf gegen die tückische Krankheit überstanden haben. „Das ist natürlich eine besondere Situation“, sagt sie über ihre Arbeit. Das Gesicht bleibt von den Folgen der Krankheit nicht verschont. Entsprechend setzen Krebspatientinnen andere Schwerpunkte bei diesem Thema als gesunde Frauen.

Allen voran das Schminken der Augen gestaltet sich für viele der Teilnehmerinnen seit Chemo-Therapie und Bestrahlung schwierig. Eine der Patientinnen hat beispielsweise keine Augenbrauen mehr. Poch steht mit Rat und Tat zur Seite, empfiehlt beispielsweise, Rizinusöl auf das Lid zu träufeln, um den Haarwuchs zu unterstützen.

Nach den rund zwei Stunden betrachten sich die Frauen zufrieden im Spiegel. „Es ist toll, dass sich jemand für uns so viel Zeit nimmt“, meint eine von ihnen. Den Großteil der Teilnehmerinnen hat das Seminar überzeugt – auch wenn das eine oder andere Kosmetikprodukt nicht zum Typ passte. Eine von ihnen zuckt mit den Schultern und lacht. „Sei’s drum“, sagt sie angesichts der für sie nutzlosen Kosmetikprodukte. „Mir ist im Leben schon Schlimmeres passiert.“

Kosmetikseminar

Das nächste Kosmetikseminar für Krebspatientinnen in Therapie in der Asklepios-Klinik Triberg bietet DKMS Life am Donnerstag, 1. Februar, ab 14.30 Uhr an.