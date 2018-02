Triberg Kleine Kunstwerke bringen Hoffnung

Patienten gestalten "Fahnen fürs Leben" in einem Workshop in der Triberger Asklepios-Klinik zum Weltkrebstag, der am Sonntag, 4. Februar, stattfindet.

Triberg – Am Sonntag, 4. Februar, ist Weltkrebstag. Schon in den vergangenen Jahren zeigte auch die Triberger Asklepios-Klinik als Krebsnachsorgeeinrichtung Flagge und führte verschiedene Aktionen durch.

Zum Weltkrebstag gibt es in der Klinik nun eine besondere Aktion: Man hatte die freischaffende Künstlerin, Kunstgeragogin und Entspannungspä- dagogin Ina Simone Petri eingeladen. Die junge Frau aus dem Odenwald, die mittlerweile in Hechingen lebt und arbeitet, bot in einem kostenlosen Workshop die Möglichkeit, kleine Fahnen zu gestalten, in Anlehnung an die Gebetsfahnen tibetischer Prägung. Hoffnungen, Wünsche oder Sorgen könnten damit zum Ausdruck gebracht werden.

Mit den Fahnen sollen die Gefühle Betroffener transportiert und sinnbildlich durch den Wind gen Himmel geschickt werden, erzählte die Künstlerin den Sinn der Aktion. Dabei habe sie jedoch nicht ausschließlich an tatsächlich Erkrankte gedacht, sondern auch an Menschen, die mittelbar von Krebs betroffen sind, also Angehörige oder Freunde. Die Erfahrung zeige, dass Angehörige, Freunde und Verwandte ebenso Erleichterung durch das kreative Schaffen erführen, wie die Betroffenen selbst.

Etwas kleiner als eine Heftseite, bestehen die Fahnen aus Stoffen, Papieren und Ähnlichem und sie werden bemalt, beklebt, bestickt oder beschriftet. Petri hat mehrere Taschen mitgebracht, mit vielen Arten an Farben sowie Stoffen und Accessoires, wie Pailletten, Knöpfen oder kleinen Perlen. Denn zur Ausgestaltung sei jedwede Freiheit gegeben, Grenzen würden kaum gesetzt. Den Impuls zur Gestaltung solcher Fahnen als therapeutische Maßnahme habe die kalifornische Kunsttherapeutin Alessandra Colfi gesetzt. Die Hechinger Künstlerin konnte vor vier Jahren als Unterstützerin der Aktion gewonnen werden, seither trägt sie diese Aktion in Workshops weiter.

In der Triberger Einrichtung zeigten Teilnehmer starken Anteil. Mit großem Engagement gestalteten sie ihre Fahnen und ließen sich dabei von den eigenen Gedanken leiten, ohne jeglichen Leistungsdruck, ohne künstlerischen Anspruch. „Lassen Sie sich von ihren Gefühlen führen“, nannte die Künstlerin die Intention, die sie voraussetze. Verbindender Hintergrund der Aktion sei der Gedanke an die Krankheit, die Menschen in der Hoffnung einander näher bringe, den Krebs zu besiegen. Mehreren 1000 Fahnen weltweit wurden in der Wasserfallstadt einige weitere hinzugefügt, die mit viel Herzblut gestaltet wurden – eben „Fahnen fürs Leben“.