Triberg Kienzler und Otto erhalten Landesehrennadel

Für ihren Einsatz für das Gemeinwohl zeichnete der Triberger Bürgermeister Strobel beim Ehrenamtsempfang Bernhard Kienzler und Thomas Otto aus.

Triberg – Beim Ehrenamtsempfang der Stadt Triberg würdigte Bürgermeister Gallus Strobel verdiente Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren Einsatz für das Gemeinwohl.

Bernhard Kienzler und Thomas Otto wurde eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie wurden mit der Landesehrennadel Baden-Württemberg ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird vom Ministerpräsidenten verliehen, als Dank und Anerkennung für Bürger des Landes, die sich durch langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Bernhard Kienzler ist seit dem Jahr 1988 Vorsitzender der Ortsgruppe Nußbach des Badischen landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV). „Als Lokomotive des Vereins geht er stets mit gutem Beispiel voran und steht bei allen Aktivitäten innerhalb des Ortsgeschehens an vorderster Front“, berichtete Nußbachs Ortsvorsteher Heinz Hettich.

Neben der Organisation verschiedener Veranstaltungen fungierte Kienzler etwa beim Verfahren zur beschleunigten Zusammenlegung in Nußbach mit und sorgte für die Erschließung der Hofstellen. Als 1996 in Triberg das Schlachthaus geschlossen wurde, engagierte er sich als stellvertretender Vorsitzender bei der neu gegründeten Kühlzellengemeinschaft. Ebenso ist Kienzler Gründungsmitglied der 1992 ins Leben gerufenen Erzeugergemeinschaft. Neben Kienzlers Mitgliedschaft in der Landjugend Schonach ist er Schriftführer bei der Jagdgenossenschaft Nußbach.Seit drei Jahren ist Bernhard Kienzler außerdem Mitglied im Agrarausschuss des BLHV Freiburg. Ferner war er mehrere Jahre im Ortschaftsrat und Pfarrgemeinderat Nußbach tätig.

Thomas Otto ist seit 40 Jahren aktives Mitglied des Angelsportvereins Schwarzwaldquelle, seit 2000 fungiert er als Vorsitzender. „Thomas Otto investiert einen großen Teil seiner Freizeit für den Verein, gleichzeitig auch viele Stunden für das Gemeinwohl“, informierte Bürgermeister Gallus Strobel. So ist er etwa zuständig für die Aushandlung der Pachtverträge mit den Gemeinden. Ebenso kümmert er sich um die Einhaltung dieser Verträge hinsichtlich Besatzmaßnahmen und anderen Bestimmungen.

Thomas Otto ist außerdem Kontaktmann zum Landesfischereiverband und sorgt für die Umsetzung der Auflagen des Verbandes. Bei Baumaßnahmen an den anliegenden Gewässern ist er der ehrenamtliche Ansprechpartner, der die Interessen des Naturschutzes vertritt und überwacht. Bei Gewässerverschmutzungen mit Fischsterben in den Vereinsgewässern sorgt Thomas Otto für entsprechenden Neubesatz.