Triberg Kapellen bieten gekonnt Frühlingshaftes

Das Doppelkonzert im Triberger Kurhaus überzeugt mit anspruchsvollem Repertoire.

Die Stadtmusik Triberg und der Musikverein Trachtenkapelle St. Ulrich luden zu einem Doppelkonzert ins Kurhaus ein. Unter dem Titel „Hier tanzt die Musik“ erwartete die Zuhörer ein Konzertabend, dessen Musikauswahl nicht besser hätte in die Jahreszeit passen können: Beschwingte und frühlingsleichte Musikstücke hatten die beiden Dirigenten Hansjörg Hilser und Philip Steffe gewählt, die allesamt der hochwertigen Blasmusik zuzuordnen waren.

Zu Beginn nahmen die Musiker aus dem südlich von Freiburg gelegenen St. Ulrich auf der Bühne Platz. „Saphirana – A Search for the Stone“ von Ralf Uhl entführte nach Indien und Sri Lanka. Das Stück „Suite of old American Dances“ von Robert Russell Bennett hatte in fünf Sätzen verschiedene Tanzrhythmen zum Thema, bei denen die einzelnen Register gefordert waren und mit ihren Soloparts aus dem sonst üblichen, üppigen Orchesterklang, heraustreten konnten. Camille Saint-Säens' „Orient et Occident Op.25 – Grande Marce“ bildete den Abschluss eines hochkarätigen, ersten Konzertteils. Dass die Trachtenkapelle St. Ulrich auch traditionelle Blasmusik kann, bewies sie mit der Zugabe „Mit Herz und Schwung“, einer Polka von Roland Kohler, die beim Publikum bestens ankam.

Schwungvoll eröffneten auch die Triberger Musikerinnen und Musiker ihren Konzertpart, mit dem „Rock Stone Intro“ von Heinz Briegel. Es folgte „Toccata for Band“ von Frank William. Udo Jürgens' „Was ich dir sagen will“ wurde als Solostück vorgetragen, von Martin Marx am Bariton und Lisa Nagel am Klavier.

Inbegriff musikalischer Beschwingtheit sind Jazz und Swing – das Arrangement „Moondance“ von Van Morrison animierte daher nicht nur die Musiker zum Mitwippen. Nach „El Camino Real (A Latin Fantasy)" von Alfred Reed folgte, der Begeisterung des Publikums nach, der Höhepunkt des Abends: Die "80er Kult(tour)“ von Thiemo Kraas. Titel wie „Skandal im Sperrbezirk“, "Sternenhimmel“ oder „1000 und eine Nacht“ wurden zu einem Klangerlebnis arrangiert, das die Triberger Stadtmusiker voller Leidenschaft und Begeisterung intonierten. Mit „Unter dem Sternenbanner“ von John Philipp Sousa wählte Dirigent Hansjörg Hilser einen beliebten Konzertmarsch aus.

Das Publikum honorierte die Darbietungen mit gebührendem Applaus, was den Gästen zwei Zugaben einbrachte: „Rose Des Sables“ von Hardy Mertens und „Der Solotrommlermarsch“ von Ernst Mosch, bei dem die vier Schlagzeuger Fabian Mildenberger, Valentin Nagel sowie Bernd und Robin Schätzle einmal vom hinteren Teil der Bühne nach vorne ins Rampenlicht treten konnten.

Die Musiker hätten für ihren gelungenen Konzertabend noch ein paar mehr Zuhörer verdient gehabt – eine parallele Veranstaltung im Schwarzwaldmuseum und der warme Frühlingsabend machte den beiden Kapellen jedoch Konkurrenz.