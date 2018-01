Triberg Kabarett im Triberger Kurhaus

Georg Wiengarn präsentiert das Programm der Triberger Kulturnacht. Sie startet am 27. April mit gleich vier Kabarettisten im Kurhaus.

Triberg – Für das Jahr 2018 hat sich Hotelier Georg Wiengarn von der „Schwarzwald Residenz“ einiges in Sachen Comedy vorgenommen. Daher dürfen sich die Freunde des gehobenen Kabaretts freuen, denn die Best Western Comedy Nights, die von ihm vor drei Jahren ins Leben gerufen wurden, werden wieder das kulturelle Angebot der Raumschaft bereichern.

Wie der Gastronom mitteilt, ist die„komödiantische Jahresplanung schon in vollem Gang, denn längst müssen die Verträge mit den Künstlern unter Dach und Fach gebracht werden. „Der frühe Vogel fängt den Wurm, ist meine Devise, deshalb setze ich mich frühzeitig mit den Agenturen in Verbindung“, sagte Wiengarn. Da er bisher mit der Verpflichtung der Comedians stets ein glückliches Händchen hatte, ist er sehr zuversichtlich, auch in diesem Jahr einige kabarettistische Zugpferde in das Triberger Kurhaus verpflichten zu können.

„Der Entschluss weitermachen, ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass das Publikum für diese Art der Unterhaltung sehr offen ist. Nicht umsonst begeisterten sich die Gäste am Auftritt des unnachahmlichen Christoph Sonntag und auch von Django Asül, der uns bereits zum zweiten Mal die Ehre gab und sprichwörtlich seine letzte Patrone verschoss“, fuhr Wiengarn fort. „Ich bin froh, dass auch der erste Kabarett-Termin im Kurhaus Triberg feststeht. So findet das erste Highlight am Freitag, 27. April, statt. Der Abend wird einen etwas anderen Verlauf als die bisherigen Veranstaltungen nehmen, denn es treten insgesamt vier Künstler auf, die dem Publikum in einem dreistündigen Programm eine dynamische Comedy-Mix-Show bieten“, so Wiengarn weiter.

Die Künstler moderieren sich gegenseitig und präsentieren als eingespieltes Team vier sehr unterschiedliche Kabarett- und Comedy Stile. Niko Formanek verbreitet mit seinem sympathischen Wiener Charme eine unglaubliche Fröhlichkeit. Der viertbekannteste Österreicher erzählt in grandioser Manier über 30 Jahre Ehe, Kinder und andere hochkomische Baustellen. Mia Pittroff inspiziert hintersinnig das scheinbar Bekannte und Alltägliche. Mit ihren wunderbaren Songs und ihrem unvergleichlich lakonischen Humor fördert die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin dabei Erstaunliches zutage. Volker Diefes hat sein künstlerisches Handwerk acht Jahre lang im Düsseldorfer Kom(m)ödchen-Ensemble erlernt. Der Temperamentsbolzen vom Niederrhein setzt Bierbäuche gegen Körperkult und tauscht Verbote gegen Lebensfreude.

Robbi Pawlik, der bereits als Bademeister Schaluppke die Gäste im Kurhaus zum Lachen brachte, steht als Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft. Der Komiker mit Kultcharakter verbindet auf unvergleichliche Art Musik- und Typen-Komik und hat bundesweit eine riesige Fangemeinde.

Wiengarn ist überzeugt, dass die Künstler mit ihrem Programm garantiert die Zwerchfelle der Zuschauer bis aufs Äußerste strapazieren werden.