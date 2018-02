Triberg-Nußbach In Nußbach ist an der Fasnet viel geboten

Narrenzunft feiert ihr 70-jähriges Bestehen, Angebote für Groß und Klein.

Triberg-Nußbach (bk/nad) Die Narrenzunft Nußbach ist für die fünfte Jahreszeit gerüstet. Nachdem das Dorf mit bunten Fasnetbändeln geschmückt ist, kann die Fasnet 2018 beginnen: Am Mittwoch, 7. Februar, ist ab 15 Uhr Wieberfasnet im Sportheim. Mit buntem Programm, Musik und Tanz unterhält die Narrenzunft die Besucher.

Am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, geht’ s närrisch weiter. Um 19 Uhr ist Aufstellung zum Hemdglonkerumzug beim Sägewerk Kienzler, danach wird rund ums Rathaus mit viel Radau die Fasnet gesucht. Der Musikverein spielt dazu. Auch die Hemdglonker unterstützen mit viel Applaus das Geschehen auf dem Kirchplatz: Die Fasnetpuppe wird wieder ihren Platz in der Höhe einnehmen und Ortsvorsteher Heinz Hettich muss den Rathausschlüssel den Narren übergeben. Anschließend wird im Sportheim gefeiert. Am Samstag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr steigt der Zunftabend in der Festhalle. Die Narrenzunft feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Das Beste aus den vergangenen 20 Jahren wird nochmals auf die Bühne gebracht. Die Gäste dürfen auf ein buntes und lustiges Programm gespannt sein. Im Anschluss sind die Space- und Schlagerbar geöffnet. Am Sonntag, 11. Februar, startet um 14 Uhr der Fasnetumzug, Aufstellung ist beim Sägewerk Kienzler. Danach ist buntes Treiben im Dorf und in der Festhalle mit Preisverleihung angesagt. Der beliebte Konfettiball mit echtem Konfetti steigt am Montag, 12. Februar, ab 19 Uhr in der Festhalle. Einlass ist ab 16 Jahren. Eine Ausweiskontrolle erfolgt. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt acht Euro. DJ Fazio wird alles geben, um den Boden beben zu lassen. Es gibt auch verschiedene Bars und eine bewachte Garderobe.

Am Dienstag, 13. Februar, wird ab 14 Uhr zum Kinderball mit Programm und Kostümprämierung in der Festhalle eingeladen. Abends ab 17.30 Uhr wird die Fasnet auf dem Kirchplatz verbrannt.