Triberg Gelungene Comedy Night im Kurhaus Triberg

Organisatoren und Ensemble ziehen alle Register.

Triberg – Hotelier Georg Wiengarn von der Schwarzwald Residenz in Triberg hatte nicht zu viel versprochen. Die im Kurhaus Triberg veranstaltete „KuLTuS-Night“ im Rahmen seiner Comedy-Night-Reihe bot ein außergewöhnliches Programm. Trotz des hochkarätigen Ensembles hatten zum Bedauern des Organisators nur etwa 100 Interessierte den Weg ins Kurhaus gefunden, um sich über drei Stunden mit Kabarett vom Feinsten verwöhnen zu lassen. Das vierköpfige Team zog alle Register seines Könnens und hatte so die Lacher auf seiner Seite.

Der Österreicher Niko Formanek, der auch die Hauptmoderation übernahm, glänzte bereits im Warm-up mit seinem Wiener Charme und verbreitete unglaubliche Fröhlichkeit. Er stellte sich als Mann „Hinter den Bergen…„ vor und er glänzte in grandioser Manier über 30 Jahre Ehe, Kinder und andere hochkomische „Baustellen“. Im zweiten Teil seines Auftritts plauderte Formanek über Erotik in der Ehe und wie sie sich im Lauf von 30 Jahren in vielerlei Hinsicht verändert habe. Zu seinem Bedauern stellte er resignierend fest, dass ihn „…seine Frau nicht mehr so wahrnimmt, wie er sich selber…“. Zur Überleitung an seinen Kollegen Volker Diefes bat er das Publikum, derart laut zu klatschen, dass der Eindruck entstünde, es seien mindestens 800 Besucher im Saal. Dies gelang auch bestens. Diefes, der sich mit seinen 47 Jahren als „U-30er“ outete, kam als „analoger Mensch“ auf die Bühne und verglich wehmütig die 70er Jahre mit der heutigen Hektik. So bemerkte er, dass Odysseus, einst der Held aus der griechischen Mythologie, heute beim Griechen um die Ecke grillt und die Erde von einer Scheibe, zur Kugel und letztendlich zu „Google“ mutierte.

Der Temperamentsbolzen vom Niederrhein setzt Bierbäuche gegen Körperkult und brachte mit seinem rockigen Grillsong „Männer lieben nacktes Fleisch…“, den Saal zum Beben. Hintersinnig inspiziert die Fränkin Mia Pittroff das scheinbar Bekannte und Alltägliche.

Sie stellte fest, dass in Triberg „…ganz schön viel Landschaft sei…“ und verglich auf ihre Art den Boulevard mit dem Prenzlauer Berg in Berlin. Die Entertainerin blickte, trotz ihrer Jugend, bereits neidvoll auf die heutigen Rentner, werden diese doch immer fitter, zumal es mit dem E-Bike sowieso stets bergauf gehe. Früher saßen die Rentner auf ihrer Bank vor dem Haus, um auf den Briefträger oder den Tod zu warten. Mit ihrer guten Stimme und frechen Songs und ihrem unvergleichlich lakonischen Humor förderte die mehrfach preisgekrönte Kabarettistin Erstaunliches zutage. Sie resümierte, dass man heutzutage lange Zeit jung bleibe und auch ohne Übergang lange Zeit alt werde. In ihrer zweiten Darbietung philosophierte die 38-jährige Bayreutherin über den Versand eines Postpakets und eines Buddhismus-Wochenendes auf kalter Burg, bevor sie ihr gnadenloses „Lied vom Jürgen“, sehr zur Freude Publikums, anstimmte.

In eine virtuelle Badeanstalt verwandelte Bademeister Schaluppke, alias Robbi Pawlik, den Saal und stellte sich in seiner viel zu engen Hose und hautengem T-Shirt dem Publikum als „Weißer Hai vom Beckenrand“ vor. Er, der Herr des zehn Meter hohen Sprungturms, den er liebevoll Acapulco Tower nennt, hatte mit pubertierenden Jugendlichen zu kämpfen, die er jedoch verbal besiegte. Konträr zu seinem konventionellen Schwimmunterricht musste er sich auch einer unbelehrbaren Lehrerin mit einem Doppelnamen beugen, die er, der Einfachheit halber, nur noch Frau Bindestrich nannte. Als unter der Leitung der Lehrerin esoterisches Schwimmen angesagt war, informierte Schaluppke unter viel Beifall die Gäste anhand einer den Unterricht begleitenden CD, sodass man im Saal förmlich spürte, wie die Chakren der Anwesenden ins Gleichgewicht gebracht wurden. Das Publikum machte eifrig bei den Übungen mit und musste jedoch aufgeben, als verlangt wurde, das Gesicht zwischen das Gesäß zu klemmen.