Triberg Erzieher immer schwerer zu finden

Kindergarten-Leiterinnen aus der Raumschaft Triberg informieren die Landtagsabgeordnete Martina Braun über die aktuelle Situation in den Kindergärten.

Raumschaft Triberg – Zu einen Gespräch über die Situation in den Kindergärten luden die Leiterinnen aus Triberg, Schonach, Schönwald die Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU) ein. Letzterer musst allerdings wegen eines anderen Termins kurzfristig absagen.

Grund für die Einladung war unter anderem ein Zeitungsartikel, dessen Resümee zusammengefasst ergab, dass der Betreuungsschlüssel in den Kindergärten bei unter dreijährigen Kindern bei 1:3 und bei über Dreijährigen bei 1:7 liege. „Dies ist bei uns in der Praxis jedoch realitätsfern“, sind sich die Leiterinnen der Raumschaft Triberg einig.

Derzeit gibt es große Schwierigkeiten, fachlich gut qualifiziertes Personal zu finden. Vor allem Vertretungskräfte und Integrations- sowie Sprachförderkräfte sind so gut wie gar nicht auf dem Markt. „Auch wenn die Landesregierung Mittel bereit stellt, es fehlt einfach an genügend Bewerbungen“, so die Leiterinnen. „Um mehr Erzieherinnen zu gewinnen, müsste mehr ausgebildet werden.“ Die reguläre Ausbildungsform sei jedoch für viele nicht attraktiv, da außer Meister-BAföG keine weitere Ausbildungsvergütung angeboten werde.

Um den Erziehermangel zu beheben und die Erzieherausbildung attraktiver zu machen, hat das Kultusministerium, in Zusammenarbeit mit Landes- und Trägerverbänden und dem Landesjugendamt, die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) verabschiedet. Das Besondere an dieser Art der Ausbildung, bei der die angehenden Erzieher eine Ausbildungsvergütung bekommen, ist“, laut den Leiterinnen, „dass diese auf den Stellenschlüssel der Einrichtung angerechnet werden.“ Da viele Einrichtungen kein Kontingent mehr für Personal haben, werde die praxisintegrierte Ausbildung selten angeboten – vor allem kleinere Einrichtungen könnten nie ausbilden, da der Stellenschlüssel immer voll ausgeschöpft sei.

Die Leitungen der örtlichen Kindergärten wären deshalb froh, wenn diese Anrechnung, zumal es ja keine Fachkräfte sind, wegfallen würde und auch das Land die Vergütungen der Praktikanten übernehmen würden. Dann würde sich die Bereitschaft, solche Stellen anzubieten, sicherlich erhöhen.

Das Thema „Leitungsfreistellung“ nahm bei dem Gespräch mit Martina Braun viel Zeit ein. Bis jetzt wird diese sehr unterschiedlich von Einrichtung zu Einrichtung gehandhabt. Einrichtungen eines Trägers, der die Vielzahl der Arbeiten sieht und anerkennt, stellt seine Leitungen schon heute zu 100 Prozent frei. Ansonsten gilt oft das Minimum zehn Prozent pro Gruppe. Und so muss eine Leitung, die sechs Gruppen – rund 120 Kinder und etwa 20 Teilzeitbeschäftigte im Schichtdienst hat, noch 40 Prozent als Erzieherin der Gruppe arbeiten.

„Bei der Vielzahl der anfallenden Verwaltungsarbeit eine schier unlösbare Aufgabe“, betonen die Leiterinnen. Deswegen seien auch immer mehr Erzieherinnen, auch mit Zusatzqualifikation, nicht mehr bereit, eine Leitung zu übernehmen. Da habe man das gleiche Problem wie bei den Rektoren der Grundschule. Dabei sei es für die Zukunft so wichtig, Nachwuchserzieher zu gewinnen, da die geburtenstarken Jahrgänge der Erzieher in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gingen und ein Ansteigen der ausgebildeten Erzieher nicht auszumachen sei, machen die Leiterinnen aufmerksam.

Bei weniger Personalauswahl würden auch die Rahmenbedingungen schlechter. „Das heißt, gibt es keine qualifizierten Erzieher, gibt es keine qualifizierte Arbeit. Gibt es keine qualifizierten Erzieher – dann werden Gruppen geschlossen oder schon gar nicht aufgemacht. Es erhöht sich der Betreuungsschlüssel oder das Betreuungsniveau sinkt. Und das bei den Jüngsten“, warnen die Leiterinnen. Das habe auch Auswirkungen auf die weitere schulische Laufbahn, denn der Orientierungsplan sei mit dem Bildungsplan der Grundschule verzahnt.

Die Landtagsabgeordnete Braun hörte sich die Sorgen der Kindergartenleiterinnen an und versprach, sie zu unterstützen und das Thema im Landtag anzusprechen.