Schonach Eine schrecklich nette Bilderbuch-Familie

Der Wälderdeibishof in Gremmelsbach ist ihr Zuhause, in Schonach gestalten sie Krippenspiel

Im Skidorf Schonach wird seit knapp zwei Jahrzehnten im Dezember jeden Tag ein Adventsfenster geöffnet. Das 24. Fenster am Heiligen Abend ist grandioser Höhepunkt in der katholischen Pfarrkirche. Aber in der schönen Barockkirche ist nicht nur ein Fenster beleuchtet, der ganze Altarraum wird in den Stall von Bethlehem verwandelt, wo es von Hirten und Engeln nur so wimmelt. Und in der Krippe liegt ein lebendiges Kind, das von allen Akteuren angehimmelt wird. Ungeheuer viel Aufwand erfordert dieses Krippenspiel, für das Anja Finkbeiner verantwortlich zeichnet. Unter ihrer Regie spielen und singen etwa 30 Kinder und Jugendliche und auch der heimische Kairos-Chor bereichert die zweistündige Feier, die von rund 800 Christen besucht wird. Die Aufführung ist nicht nur ein Krippenspiel, sie wird als ergreifendes Musical rund um den Stall von Bethlehem gefeiert.

Die gebürtige Schonacherin Anja Finkbeiner bezieht ihre ganze Familie mit ein. „Bei uns ist an Weihnachten alles anders als bei normalen Familien“, stellt ihr Ehemann Helmut klar. Im Advent sei die ganze Familie dauernd unterwegs und am Heiligen Abend stehe immer noch kein Weihnachtsbaum in der Stube. „Unser Christbaum wird erst am zweiten Weihnachtsfeiertag aufgestellt und auch die Bescherung kommt verspätet an“, verrät Helmut Finkbeiner. Er ist Diplom-Forstwirt und Imker, was ihn gerade im Dezember herausfordert, denn in dieser Zeit wird der Honig und das Fleisch der Schafe und Rinder vermarktet. Zusätzlich unterstützt der hauptberufliche Landwirt seine Frau bei den Proben und am Heiligen Abend liest er das Weihnachtsevangelium vor. Neben seinem Beruf ist er noch als Ortschaftsrat und Stadtrat tätig, während sich seine Frau im Pfarrgemeinderat engagiert.

Die drei Töchter sind seit Jahren beim Musical dabei und unterstützen das Leitungsteam. „Sie richten auch den Kinderpunsch und helfen mit beim Aufräumen“, freut sich Anja Finkbeiner. Die zwölfjährigen Zwillingsschwestern Hannah und Leonie empfinden den Advent nicht unbedingt als stressig, lassen aber durchblicken, dass mehr Freizeit besser wäre. Schließlich gibt es im Gymnasium viele Hausaufgaben und die Mädchen sind nicht nur im Turnverein und in der Jugendmusikschule, sie engagieren sich auch als Ministrantinnen. Die achtjährige Norina findet den Advent richtig schön, obwohl sie in ihrer Freizeit zum Reiten, Tanzen und Turnen geht und außerdem noch Klarinetten-Unterricht hat.

„Aber das macht mir alles viel Spaß“, strahlt die Drittklässlerin. Alle drei Kinder der Familie freuen sich auf den gemütlichen Abschluss am Heiligen Abend bei der Oma in Schonach. Gleich nach dem Musical wird bei Elfriede Dold unter dem Christbaum weiter gefeiert, obwohl sie sich ebenfalls beim Krippenspiel engagiert. Ihre Tochter Anja hat nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik einen digitalen Beruf ergriffen, bei dem sie viel Zeit im In- und Ausland als Unternehmensberaterin der Informationstechnik verbringt. Aber die Vorbereitung auf das Christfest für die Kirchenbesucher ist ihr sehr wichtig. Schon seit 37 Jahren macht sie bei Krippenspielen mit und seit 29 Jahren führt sie Regie. „Nach der Firmung haben wir in der Jugendgruppe als Laienschauspieler begonnen. Erst haben wir selbst gespielt, später unsere Neffen, Nichten und Kinder einbezogen“, erinnert sie sich.

Vieles habe man ausprobiert. Manchmal schwebte der Stern an einem Seil über den Stall. „Einmal haben wir drei echte Schafe mitgenommen, die zunächst hinter einem Vorhang versteckt waren und später brav an der Krippe standen“, schwärmt das Ehepaar Finkbeiner. Nur eines der Tiere habe laut geblökt, was allgemeines Schmunzeln hervorrief.