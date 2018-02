Triberg Ein Visionär und Provokateur: Gallus Strobel

Landrat Sven Hinerseh wünscht dem Triberger Bürgermeister Gallus Strobel in seiner dritten Amtszeit weiterhin eine glückliche Hand.

Triberg – Im Beisein des Landrats, seiner Bürgermeisterkollegen aus Schonach, Schönwald und Furtwangen sowie interessierter Bürger legte Gallus Strobel am Mittwoch im Kurhaus erneut den Eid für seine am 1. Februar begonnene dritte Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Triberg ab.

Bevor es soweit war, sagte der erste Bürgermeisterstellvertreter Klaus Wangler: „Lieber Gallus, du hast während deiner Amtszeit Triberg nachhaltig verändert. Es gibt zwar noch Unvollendetes, doch wir wissen, dass du nach wie vor voller Tatendrang bist und vor Ideen nur so sprühst.“ Der Rat habe vergangenes Jahr mit Freude Strobels Entschluss, wieder zu kandidieren, gehört. „Wir sind dir dankbar dafür und denken, dass wir mit dir den richtigen Mann haben, um gemeinsam Angefangenes fortzusetzen und Triberg weiter zu entwickeln, zu gestalten. Es geht uns allen immer nur um das Wohl der Stadt“, versicherte Wangler. „Ich hoffe, du wirst deine Entscheidung nicht bereuen und weitere acht Jahre amtieren können.“ Seine Bemerkung: „Wir werden auch versuchen, dir nicht zu oft zu widersprechen“, sorgte für Gelächter im Plenum.

Strobel antwortete schmunzelnd: „Ich habe überlegt, wie es wäre, wenn ich morgen aufhören müsste. Das ginge gar nicht, weil noch so viel in Triberg zu tun ist.“ Nach wie vor gelte sein Wahlversprechen: „Triberg hat Zukunft!“ Rückblickend stellte Strobel fest, dass er gemeinsam mit dem Gemeinderat viel für Triberg, Nußbach und Gremmelsbach erreicht habe. Strobels Dank galt nicht nur dem Rat für das konstruktive Miteinander, sondern auch seinen Mitarbeitern. „Das Rathaus funktioniert exzellent.

“ Angesichts der Haushaltslage liege zwar ein schwieriges Jahr vor allen, jedoch sei noch vieles in der Pipeline, das erledigt werden wolle, blickte Strobel nach vorne. Dass Strobel ein Provokateur, omnipräsent und als Bürgermeister eine ganz zentrale Figur in der Gemeinde sei, stellte Landrat Sven Hinterseh in seiner Rede schmunzelnd fest. Er betonte: „Es ist von enormer Bedeutung, dass man jemanden hat, der Visionen und Ideen hat und diese auch umsetzt, im Einklang mit dem Gemeinderat. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist wichtig.“

Er habe den Eindruck, in Triberg weiß man, in schwierigen Zeiten gemeinsam an einem Strang zu ziehen und trotz Nackenschlägen weiterzumachen, sagte Hinterseh. Strobel habe Visionen und Ideen, nicht alles gelinge, aber sehr viel und es sei offenkundig, dass sich in den vergangenen Jahren einiges in Triberg bewegt hat, siehe Boulevard. Auch gebe es laufend große Investitionen. Strobel wisse vor allem aufgrund seiner Tätigkeiten vor seiner Amtszeit als Bürgermeister ganz genau, wie er sich in diesem Metier verhalten muss und wie weit er gehen könne, stellte Hinterseh anerkennend fest und bescheinigte ihm eine gute Zusammenarbeit.

„Triberg hat eine schöne Landschaft, aber auch eine große Herausforderung, den demografischen Wandel. Diesem müssen Städte entgegenwirken“, fuhr Hinterseh fort. Das erfordere ein gutes Miteinander der Gemeinden in der Region. Ein großes Thema sei auch die Breitbandversorgung im Kreis. Hier sei man mit dem Zweckverband, dem auch Triberg angehöre, auf dem richtigen Weg. Er persönlich würde sich ferner über eine intensivere Abstimmung in der Raumschaft freuen, bemerkte der Landrat mit Blick auf bestehende interkommunale Projekte. Die Eigenständigkeit der Gemeinden solle zwar erhalten bleiben. Dennoch sei es wichtig, Kräfte zu bündeln und noch mehr zusammenzuarbeiten.

Letztlich wünschte er den Tribergern für ihre Projekte allezeit eine glückliche Hand und Strobel die dafür notwendige, stabile Gesundheit.