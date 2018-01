Triberg Der Winter ist zurück und sorgt rund um Triberg für Rutschpartien

Schneeschippen und Scheibenkratzen ist angesagt für die Menschen in Schonach, Schönwald und Triberg.

Der neuerliche Schneefall in der Raumschaft hat am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen und Rutschpartien geführt. Nachdem in Schönwald und Schonach bereits nachts viel weiße Pracht vom Himmel fiel, waren am Mittwochmorgen auch in Triberg die Straßen und Gehwege schneebedeckt. In den Gemeinden war für die Bürger erneut Schneeschippen angesagt. Die Bauhofmitarbeiter und privaten Schneeräumer waren schon früh mit Räumfahrzeugen im Einsatz. Die aufgrund von Glätte und starken Verwehungen, vor allem in den Außenbereichen, teils chaotischen Straßenverhältnisse wurden manchem Fußgänger und Verkehrsteilnehmer zum Verhängnis. Einige erlebten eine unfreiwillige Rutschpartie. Bilder: Christel Börsig-Kienzler