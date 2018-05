Auf dem Gelände des Greifvogelparks hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Ein großes Betriebsgebäude im Schwarzwald-Stil steht kurz vor der Fertigstellung. Mit der offiziellen Eröffnung des Parks wird am 9. Juni gerechnet. Flugvorführungen mit den Vögeln gibt es bereits – und große Zuchtpläne.

Das imposante Betriebsgebäude mit Ausmaßen von 30 Metern Länge, 15 Metern Breite und 16,5 Metern Höhe habe schon einige Komplimente erhalten, freut sich der Investor des Greifvogel- und Eulenparks, Stephan Keidel, über Aussagen von Passanten. Er selbst ist in der Regel täglich vor Ort und im Kontakt mit den Handwerkern. Das fördert den Baufortschritt. Mit der Fertigstellung des großen Betriebsgebäudes wird im Juli gerechnet. Zwei Aufzüge sorgen für Barrierefreiheit und transportieren die Parkbesucher vom Erdgeschoss rund 14 Meter hoch. Dort können sie entweder im Café des Betriebsgebäudes verweilen oder über eine Rampe oder Treppe weitergehen in Richtung der Tribüne, wo die Flugvorführungen mit den Greifvögeln präsentiert werden. Ein Weg führt außerdem entlang der Volieren, wo die Besucher die Vögel in Augenschein nehmen können.

Die 34 Volieren sind laut Keidel fertiggestellt. Eine davon diene Frettchen als Behausung. Es handle sich um handzahme Iltisse, die ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zu manchen Greifvögeln hätten. So seien der Habicht oder Wüstenbussard bei der Jagd ein eingespieltes Team mit dem Frettchen. Bei der Beiz, also der Jagd mit einem Greifvogel, könne das Frettchen beispielsweise in einen Kaninchenbau eindringen. Wenn das Kaninchen dann aus dem Bau ins Freie laufe, könne der Greifvogel die Beute jagen.

Das Miteinander von Frettchen und Vogel soll auch bei den Flugvorführungen im Park demonstriert werden. Nach der Winterpause haben die Flugvorführungen nun wieder begonnen, täglich um 11.30 und 16 Uhr erfährt das Publikum jeweils 45 Minuten lang von Falknern Wissenswertes über die Vögel, die bei Flügen ihre Fähigkeiten zeigen.

Der Greifvogel- und Eulenpark fühlt sich auch dem Naturschutz verpflichtet und möchte die Zucht von Habichtskauzen vorantreiben. Das sei eine in Deutschland bereits seit dem 19. Jahrhundert ausgestorbene Art. Das Zuchtprogramm des Parks versuche, die Tiere wieder ansässig zu machen. Keidel ist deshalb in Verbindung mit Experten in Österreich, wo die Ansiedlung des Habichtskauzes schon länger erfolgreich betrieben werde, ebenso in Bayern.

Doch die Vögel sind nicht die einzige Attraktion im Park. Keidel möchte immer wieder darüber hinausgehende Veranstaltungen bieten. So werde es am Samstag, 16. Juni, 19 Uhr, ein Konzert mit hochkarätigen Blasmusikkapellen geben. Es handle sich um herausragende Blasorchester aus Frankreich und Süddeutschland. Bei schönem Wetter werde das Konzert an der Tribüne stattfinden, an der tagsüber die Vögel ihre Künste demonstrieren. Bei schlechtem Wetter werde ins Betriebsgebäude ausgewichen.

Die Vögel

Derzeit gibt es laut Stephan Keidel 21 verschiedene Greif- und Eulenvögel im Park. Im Lauf der Jahre werde die Zahl auf 30 Vögel gesteigert. Informationen im Internet: http://greifvogelpark-triberg.de