Triberg-Gremmelsbach Der Radfahrerverein Gremmelsbach verschafft sich etwas Zeit

Der Vorsitzende Klaus Faller macht für ein Jahr weiter, das ist allerdings nur ein Kompromiss, den die Bergradler erreicht haben.

Triberg-Gremmelsbach – Die Mitglieder des Radfahrervereins Bergradler zogen bei ihrer Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftsraum Bilanz. 109 Mitglieder umfasst der Verein, 60 Aktive, 30 Ehrenmitglieder und 19 Jugendliche, wie der Vorsitzender Klaus Faller skizzierte. Die einzelnen Unternehmungen listeten Schriftführerin Frauke Hannemann und Sportwart Thomas Rase und damit ein sehr vielseitiges Programm auf. Die Kasse, von Thomas Wenke geführt, war für gut befunden worden.

Große Freude herrschte bei den für sportliche Leistungen Geehrten. Den großen Wanderpokal erhielt für dreimaligen Sieg im Einzelzeitfahren vom Uhrenbühl zum Eckebeck Thomas Rase. Damit ist er Vereinsmeister. In anderen Disziplinen (Rennrad; Mountainbike) erhielten Thomas Rase und Oliver Hannemann den Pokal. Für Siege in der Jugendklasse wurden Florian Schneider, Elija und Sofia Dieterle geehrt. Für langjährige Treue zum Verein geehrt wurden: 25 Jahre Gudrun Dold, 40 Jahre Franziska Mayer und 50 Jahre Rosa Dieterle, Martha Dold, Johanna Hug. Ortsvorsteher Reinhard Storz übermittelte seine Bewunderung insbesondere für den Vorstand und die Funktionsträger und deren Engagement in Verein, Region und für das kulturelle Leben (Theaterspiel) in der Gemeinde. Die Wahlen verliefen zunächst ohne Probleme. Die Kassenprüfer Rosa Dieterle und Martin Dold, das passive Mitglied Anita Markgraf, Sportwart Thomas Rase wurden bestätigt. Schriftführerin Frauke Hannemann gibt ihr Amt an Tobias Dieterle ab. Ernste Schwierigkeiten gab es bei der Wahl des Vorsitzenden Klaus Faller, der nach zehn Jahren sein Amt abgeben wollte.Es sei an der zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben, auch im Interesse des Vereins, der neue Ideen und Inspirationen brauche. Doch niemand war bereit, in seine Fußstapfen zu treten. Der Vorschlag tauchte auf, eine Zweier- oder Dreierspitze von gleichberechtigten Vorsitzenden zu bilden. Auch Ortsvorsteher Storz plädierte für eine derartige Lösung. Doch darauf war niemand eingestellt.

Ein Kompromiss fand sich zu später Stunde: Klaus Faller wurde jede nur denkbare Hilfe zugesichert, vor allem von seinem Stellvertreter Ewald Dold, wenn er wenigstens für ein weiteres Jahr kandidiere. Klaus Faller ließ sich überzeugen und er wurde einstimmig im Amt bestätigt.