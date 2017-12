Bei trockenem, kaltem, aber leider auch schneearmem Winterwetter ist der Triberger Weihnachtszauber gestartet. Alle Bilder vom Tag der Eröffnung gibt es hier!

Bis 30. Dezember werden eine Million Lichter für eine romantische Atmosphäre sorgen und ein abwechslungsreiches Showprogramm mit regionalen und internationalen Künstlern auf vier Veranstaltungsebenen wird den Besuchern ein emotionales Weihnachts- und Wintermärchen unterm Wasserfall präsentieren. Der SÜDKURIER begleitet die größte Freiluftveranstaltung im süddeutschen Raum zwischen Weihnachten und Silvester als Medienpartner.

Am ersten Weihnachtstag ist das Spektakel gestartet. Die Besucher freuen sich, zumindest keinem Nieselregen ausgesetzt zu sein, wie es noch vor Weihnachten der Fall war. Schneefall ist allerdings auch nicht in Sicht. Macht aber nichts - das bunte Programm draußen und drinnen im Triberger Kurhaus und vor allem die abendliche Lichterpracht der reichhaltigen Illumination entschädigen so oder so für das Fehlen der weißen Pracht. Besonders bunt wird es vom 27. bis 30. Dezember, wenn jeweils um 21 Uhr ein farbenprächtiges Feuerwerk den Weihnachtszaubertag beschließt.