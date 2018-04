Triberg-Nußbach Blasmusik muss nicht langweilig sein

Die Radolfzeller Froschenkapelle spielt das Geburtstagsständchen und 700 Besucher in Nußbach genießen das Konzert zum Jubiläum des Musikvereins Trachtenkapelle.

„Ich finde, es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass wir zum Auftakt unseres Jubiläumsfest die Froschenkapelle aus Radolfzell zu uns holen konnten“, strahlte eine sichtlich gut aufgelegte Anna Welke, die für die Organisation federführend zeichnet. Der Kontakt zur Kapelle sei durch die Narrenzunft entstanden, die diese bereits an der Fasnet erlebt hätten. Seit der Gründung habe sich die Kapelle bereits mehrfach neu definiert und erfunden.

Es falle unglaublich schwer, der Kapelle einen Stil zuzuordnen, betonen die Musiker vom Bodensee selbst, die sich „einfacher Blasmusik, wie sie sein sollte“, verschrieben haben. Die 25 Mitglieder verstehen sich jedoch auch als musikalische Avantgarde, stets auf der Suche nach Neuem. Speziell für die Band und deren Besetzung arrangierte Songs sorgen in ihrer stilistischen Vielfalt und mit ihrer teilweise extravaganten Art für den unverwechselbaren Froschen-Sound.

So entstehen Rockmusik zum Schunkeln oder Schlager, die sie auch gerne mal als Marsch intonieren. Sie können aber durchaus auch eine durch und durch knackige Heavy-Metal-Band sein. Selbst vor einem Sprechgesang-Rap machen sie nicht halt, nur um dann anschließend den bodenständigen „Böhmischen Traum“ anzustimmen, natürlich mit Gesang. Die Vollblutmusiker passen mit ihrem Repertoire in keine Schublade – Blasmusik muss nicht langweilig sein. So versammelten sich gerade direkt vor der Bühne die Fans und rockten mit, was das Zeug hielt. Es wurde geschunkelt und getanzt. Aus Radolfzell am Bodensee stammt die Band, die Bläser, Schlagzeuger, Sänger, E-Gitarristen und E-Bassisten in ihren Reihen hat die Combo in ihren Reihen – und sie gehen alle so richtig ab. Mit dieser Besetzung entsprechen die „Froschen“ mehr oder weniger einer klassischen Bläsercombo. Musikalisch sieht das unter Umständen aber ganz anders aus. Gegründet am 11.11.1967 als Narrenmusik der Froschenzunft 1913 machte es sich schnell bezahlt, dass alle Mitglieder schon immer gern für gute Stimmung sorgten.

Das Konzept „Froschenkapelle“ funktioniert auch heute noch, wie der Abend zeigte. Selbst der vorgesehene Schlussakkord zog sich etwas hin, da immer wieder der Ruf nach einer weiteren Zugabe aufkam. Die Kapelle sorgte zugleich dafür, dass Polizei und Security wegen bester Stimmung bei den rund 700 Besuchern praktisch arbeitslos waren.