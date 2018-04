Biker stürzt auf der B 500 in Triberg

Auf der Wallfahrtstraße war ein 27-Jähriger am Sonntagnachmittag unterwegs, dort stürzte er und verletzte sich.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr von Schonach in Richtung Triberg unterwegs. Bei einem Sturz auf der Gefällstrecke der B 500 (Wallfahrtstraße) in einer Linkskurve kugelte er sich eine Schulter aus. Rettungskräfte brachten ihn ins Schwarzwald-Baar Klinikum. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.