Triberg Besuch im Land der Schwarzwaldmädel

Chinesische Reiseveranstalter tagen im Triberger Schwarzwaldmuseum und erfahren Wissenswertes über die Region.

Chinesische Reiseveranstalter tagen im Schwarzwaldmuseum in Triberg: Im Fachseminar wurden die etwa 20 Gäste vom Geschäftsführer vom Haus der 1000 Uhren, Thomas Weisser, seiner chinesischen Mitarbeiterin Xiaoquin Rissler, Museumsleiterin Angelika Offenburger sowie Tribergs Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold empfangen. Zunächst erfuhren die Gäste allerhand Wissenswertes über Triberg und die Region, bevor sie sich bei original Schwarzwälder Kirschtorte stärken konnten. Der Aufenthalt wurde durch eine Besichtigungstour in der Stadt und eine Führung im Schwarzwaldmuseum abgerundet. Die Veranstaltung erfolgte aufgrund einer Initiative der Geschäftsführung des Hauses der 1000 Uhren, das sich schon seit Jahren in China mit Unterstützung der Stadt Triberg bei touristischen Veranstaltungen und Messen präsentiert. Thomas Weisser vom Haus der 1000 Uhren (von links), Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und Museumsleiterin Angelika Offenburger vom Schwarzwaldmuseum erläutern, was Triberg als Tagesausflugsziel so attraktiv macht. Bild: Tourist-Info