Triberg Ball der Triberger Stabhalterei - ein Rauschend-närrisches Jubiläumsfest

Die Triberger Stabhalterei feiert ihr 150-jähriges Bestehen, 450 Gäste erleben dabei ein einzigartiges Programm.

Einen beeindruckenden Jubiläumsball erlebten rund 450 Besucher im Triberger Kurhaus: Die Stabhalterei feierte ihren 150. Geburtstag mit einem rauschend-närrischen Fest. Begonnen wurde mit dem Zunftmeisterempfang, zu dem alle raumschaftlichen Narren, dazu befreundete Vereine wie die Skizunft, der Turnverein oder die Feuerwehr sowie Sponsoren und Freunde, geladen waren.

Ein kleiner Verein ist die Stabhalterei Freiamt, doch dafür zeigten höchst engagierte Mitglieder mit einem Oberstabhalter, der für jede Narretei zu haben ist, ein sehr engagiertes, buntes Programm. Durch dieses führten zwei Engel von ihrer Wolke herab: Wolfgang Baumann, der vor Witz nur so sprühte und der sich mit seinem amerikanischen Kollegen Raymond Wiedel so manches Wortgefecht lieferte, in der Art der beiden Muppet-Nörgler.

Nach dem Einmarsch der Gutseleschlecker mit der Stadtmusik begrüßte Oberstabhalter Weissi I. die Gäste, dazu tanzten die Gutseleschlecker. Für ihr Engagement wurden einige Mitglieder der Unterstädter geehrt, unter anderem war es Walter Muschal, der auf 60 Jahre Mitarbeit im Freiamt blicken kann.

Lustig machten sich die beiden Muppet-Engel über das Riesenloch im Städtle, wo die Erdhaufen von rechts nach links und zurück verschoben würden – und Jürgen und Rolf Schwer sowie Felix Ludwig zeigten an der Baustelle selbst, warum das so ist. Besonders Rolf sorgte dabei für grenzenloses Gelächter, als er im Betonmischer unfreiwillig Karussell fuhr. Zur Mittagspause versprach Bauleiter Ludwig den Männern das Maurer-Sieben-Gänge-Menü: Fleischkäswecken und sechs Bier. Am Ende musste man Rolf sogar die Hände aus den Hosentaschen ziehen – damit sein Absturz als Arbeitsunfall zählt. Und künftig solle die Baustelle als Erlebnis-Baustelle bestehen bleiben, beschlossen die Überlebenden.

Ausnahmsweise gab es im Jubiläumsjahr auch Fremdauftritte: Zunächst hatte die Showtanzgruppe des Turnvereins St. Georgen einen bemerkenswerten Auftritt, später zeigten die Gremmelsbacher Glepfdohlen ihren Robotertanz, bei dem auch die Mechaniker ihren Part hatten. Die Gruppe Saschovigü, deren Mitglieder aus Saarbrücken, Schonach, Villingen und Gütenbach kommen, besang auf lustige Weise das Klimakterium der Frau ab 55 Jahren. Susanne Muschal, Marion Bronner, Brigitte Schmid und Petra Gilg bewiesen dabei sowohl Gesangs- als auch komödiantisches Talent.

Nach einer kurzen Pause, in der Musiker Andy (Hehl) für ausgelassene Stimmung im Saal sorgte, kam erneut die Stadtmusik zum Einsatz. Ein echtes Erlebnis dabei: Fabian Mildenberger und Dirigent Hansjörg Hilser beim Gutseleschlecker-Rap.

In einem kurzweiligen Film machte Weissi I. eine Reise in Zeiten, die im Dunkel der Geschichte liegen – die Gründerzeit der Stabhalterei wurde so noch einmal lebendig. Zudem besuchte er die Höhepunkte der vergangenen Jahrzehnte.

Ein echter Schenkelklopfer war ein weiterer kleiner Seitenhieb auf die Großbaustelle: Die ersten Flüchtlinge aus dem Museum seien die Mitglieder der Bauernkapelle. Tourist Marco Rudolf aus Sachsen fand es zwar gar nicht witzig, dass diese magere Musikkapelle zwei Euro für wenige Sekunden kosten sollte. Felix Ludwig erkannte, dass das wohl ein technisches Problem sei und reparierte den Schaden, so dass Dirigentin Rolf Schwer, Akkordeon- und Keyboardspieler Frank König sowie Schlagzeuger Wolfgang Weißenberger wieder funktionierten.

Gemeinsam mit seinem komischen Vogel bewies Jürgen Schwer komödiantisches wie bauchrednerisches Talent, bevor beim Finale alle Freiämtler ein Feuerwerk an Tänzen in vielerlei Facetten unter diversen Überschriften aufs Parkett legten.