Triberg Bahnstrecke bei Triberg bleibt auch am Freitag gesperrt

Die Arbeiten rund um die Gleise nach dem Sturmtief Burglind dauern an, Polizei und Feuerwehr waren wegen des Unwetters vielfach im Einsatz.

Raumschaft Triberg (nmk) Das Sturmtief Burglind hat den Schwarzwald und vorallem die Raumschaft Triberg am Mittwoch in Atem gehalten. Die Polizei wurde in der Raumschaft laut Pressesprecher Dieter Popp zu fünf sturmbedingten Einsätzen gerufen. Die Aufgaben der Polizei beschränkten sich dabei in erster Linie auf die Absicherung der Gefahrenstellen und die Verständigung weiterer Einsatzkräfte, wie etwa der Feuerwehr.

Die rückte in Triberg insgesamt 13 Mal aus. „Das Ganze ist noch recht glimpflich ausgegangen“, bilanziert Gesamtkommandant Jens Wallishauser. „Doch die Bahnlinie war in diesem Maße schon lange nicht mehr betroffen.“ Für die Schonacher Feuerwehr stellte sich im Nachhinein vor allem die Sperrung der Kreisstraße als Vorteil heraus, wie Kommandant Dirk Schuler ausführt. „Das hat uns einiges an Personal, Material und Zeit gespart“, erklärt er. Angesichts der kritischen Lage sei die Sperrung die richtige Entscheidung gewesen. „Dadurch, dass wir eine relativ starke Truppe haben, waren die Einsätze alle machbar“, konstatiert er. Insgesamt rückten die Schonacher acht Mal aus.

Straßen wieder alle befahrbar

Von einem glimpflichen Ausgang spricht auch der Schönwälder Kommandant Andreas Faller. „Wir waren aber auf jeden Fall voll beschäftigt.“ Sieben Einsätze – darunter vier liegende Bäume, zwei beschädigte Dächer und eine Straßensperrung – bewältigte die Schönwälder Wehr. Die zeitweise noch gesperrten Straßen sind mittlerweile wieder alle befahrbar, wie Kristina Diffring vom Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Zugreisende müssen sich indes weiter gedulden: Die Schwarzwaldbahn bleibt auch am Freitag, 5. Januar, im Bereich zwischen Villingen und Hornberg gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet, erklärte ein Bahnsprecher.