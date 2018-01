Schonach Auto rutscht in Schonach in eine Steinmauer

Auto rutscht in Schonach in eine Steinmauer

Ein 25-jähriger Fahrer eines BMWs ist am Dienstag beim Tankstellengelände in der Triberger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt.

Schonach – Der junge Mann war gegen 14.45 Uhr auf der Triberger Straße bergwärts unterwegs, als er nach der Abzweigung der Hermann-Burger-Straße in einer folgenden Linkskurve gegen die dort vorhandene Steinmauer prallte. An dem schon älteren Wagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Auch an der Mauer entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.