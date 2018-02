Triberg-Gremmelsbach Auftakt mit Fasnetsuchen im Dorf

Gremmelsbach ab Mittwoch im Ausnahmezustand

Triberg-Gremmelsbach (bk) Am Mittwoch, 7. Februar, beginnen in Gremmelsbach die hohen Narrentage mit dem Fasnetsuchen. Hierzu lädt die Holzschuehklepferzunft ab 18 Uhr ein. Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Dorfgemeinschaftsraum.

Am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, beteiligen sich die kleinen und großen Gremmelsbacher Narren an der Katzenmusik in Triberg. Los geht der bunte Umzug durchs Städtle um 15 Uhr. Tags darauf, am Freitag, 9. Februar, steigt der Höhepunkt der Gremmelsbacher Fasnet: Der weithin über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Holzschuehklepferball. Diesmal steht die stets kurzweilige Fasnetveranstaltung unter dem Motto „Comics“. Bütte’gschwätz, Showtänze und Tanzmusik mit der Partyband Hitrider stehen auf dem närrischen Programm. Beginn ist um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Am Fasnetsamstag, 10. Februar, beteiligen sich die Gremmelsbacher Narren am raumschaftlichen Fasnetmaskenumzug für Kinder ab 14.30 Uhr in Schonach. Nach dem Marsch rund ums Dorf wird im Haus des Gastes gemeinsam gefeiert. Beim Jubiläumsabend der Stabhalterei Freiamt im Kurhaus in Triberg ab 20 Uhr sind die Holzschuehklepfer ebenfalls dabei, genauso am Sonntag, 11. Februar, beim Umzug ab 14 Uhr in Schönwald und am Montag, 12. Februar, beim Umzug ab 14 Uhr in Bad Dürrheim.

Am Dienstag, 13. Februar, ist schon wieder alles vorbei. Unter Wehklagen werden die Gremmelsbacher Narren ab 18 Uhr die Fasnet verbrennen und anschließend nochmals im Dorfgemeinschafsraum gemütlich zusammensitzen und den Abend gemeinsam ausklingen lassen.