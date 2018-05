vor 2 Stunden Hans-Jürgen Kommert Triberg Aufregende Geschichten, spannende Lektüre – So erleben Tribergs Grundschüler den Welttag des Buches

Eigentlich ist er ja schon ein paar Tage her, der Welttag des Buches. Doch aus verschiedenen Gründen musste er verschoben werden an der Grundschule Triberg – weshalb Madlen Schlak, Inhaberin der Buchhandlung Schönenberger, erst in dieser Woche zwei Vormittage in der Grundschule zu Besuch war. Sie hatte altersgerechte Lektüre dabei.