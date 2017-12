Triberg Argentinier erlebt ersten Schnee

Marco Vocaturo lebt auf Mallorca und hilft zum ersten Mal beim Triberger Weihnachtszauber bei der Feuershow von Hannes Schwarz.

Triberg (spr) Damit die Feuershow auf dem Wasserfall allabendlich mehrfach reibungslos über die Wasserfallbühne geht, steht hinter Hauptakteur Hannes Schwarz ein mehrköpfiges und internationales Helferteam. Darunter zwei Männer aus Mallorca. Während Alberto Sieiro bereits im vergangenen Jahr zum Team gehörte, feiert Marco Vocaturo gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Der gebürtige Argentinier war noch nie im Schwarzwald, noch nicht einmal in Deutschland. Und: Er hat bis dato noch nie Schnee gesehen. Marco Vocaturo ist ein Arbeitskollege von Hannes Schwarz, die in den Sommermonaten unter spanischer Sonne arbeiten. Im Vorfeld äußerte Marco entsprechend Bedenken, bei Minusgraden im Schwarzwald zu arbeiten. Doch der Argentinier freundete sich mit den Temperaturen und dem Schnee schnell an, gut eingepackt in dicke Winterkleidung, als er hinter den Kulissen alles für die nächste der fünf Shows allabendlich vorbereitet. Marco nutzte die freie Zeit am Vormittag bereits, um am Feldberg Snowboard zu fahren. "Ich liebe den Schnee", freut er sich. Und hat beschlossen, den Jahreswechsel mit Ski- und Snowboardfahren zu verbringen.