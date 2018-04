Kirchzarten / Titisee-Neustadt Ulrike Stein (77) wird in Kirchzarten vermisst

Wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilt, wird seit Freitag die 77-jährige Ulrike Stein aus Kirchzarten vermisst. Zuletzt wurde sie in Titisee-Neustadt gesehen.

Trotz großangelegter Suchaktion am Wochenende wird die 77-Jährige, die in einem Pflegeheim in Kirchzarten lebt, seit Freitag gegen 17 Uhr vermisst. Nach Angaben von Angehörigen hat sie gegen 17 Uhr das Pflegeheim in Kirchzarten zu einem Spaziergang verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Am Freitagabend wurde sie im BUS B (Schienenersatzverkehr) von Freiburg nach Kirchzarten gesehen, der in Freiburg um 20.11 Uhr abfuhr. Gegen 22 Uhr wurde sie in Titisee im Hotel Maritim gesehen. Die letzte Spur, welche die Hundestaffel gefunden hat war am Campingplatz Sandbank in Titisee.Ulrike Stein ist 1,65 Meter groß, hat sonnengebräunte Haut, graue Haare und eine untersetzte Figur.Sie trägt einen langen, grauen Rock mit Schlitz, eine weiße Bluse und eine blaue Fleece-Jacke. Sie führt eine Lederhandtasche mit sich, in der sich auch ihr Name samt Adresse befindet. Ulrike Stein ist an Demenz erkrankt.Hinweise auf den Aufenthalt nimmt jede Polizeidienststelle, auch unter der Polizeinotrufnummer 110, oder das Pflegeheim Kirchzarten unter der Nummer 07661 / 391 101 entgegen.