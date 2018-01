vor 4 Stunden Stephan Rieger Titisee-Neustadt Trickdiebe plündern Geldbörsen aus

Vor zwei fiesen Trickdieben warnt die Polizei: Das Duo hat im Hochschwarzwald am Dienstag mehrere Personen um Bargeld erleichtert. Sie sprachen die Geschädigten an und baten darum, Geld zu wechseln. Danach fehlte in den Geldbörsen der gutgläubigen Passanten entsprechend Bargeld.