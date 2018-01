Titisee-Neustadt / Feldberg Sprinter rammt Tankwagen auf der B317: Umweltalarm nach Lasterunfall

Karambolage mit Gefahr für die Umwelt: Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Tankwagen ist am Donnerstagmittag eine größere Menge Kraftstoff auf die Bundesstraße 317 zwischen Bärental und Titisee-Neustadt geflossen. Eine Person wurde verletzt. Die B 317 ist längere Zeit gesperrt.

Noch ist nicht genau gerklärt, was dazu führte, dass der Fahrer eines Sprinters, der gegen 15 Uhr zwischen Bärental und der Abfahrt Lenzkirch in Richtung Titisee-Neustadt unterwegs war, die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Er kam in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit seiner linken Seite einen in diesem Moment entgegenkommenden Tankwagen einer Firma aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Dabei platzte der Fahrzeugtank des Lastwagens auf, der Kraftstoff ergoss sich auf die Fahrbahn der Sprinter wurde an der Fahrerseite stark beschädigt, der Fahrer zog sich Verletzungen zu. Der Tankaufbau des Lasters wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

Da jedoch aus dem deformierten Lkw-Tank eine große Menge Diesel auslief, war das Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Die Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr Titisee-Neustadt waren genauso im Einsatz, wie die Wehr aus Feldberg. Mit vereinten Kräften wurde der Kraftstoff aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen, die B317 ist in diesem Bereich gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.