Titisee-Neustadt Skisprungspektakel: Wie Neustadt sich für das Weltcupspringen rüstet

Knapp 20 Nationen zu Skisprungspektakel erwartet. Helfer präparieren derzeit Hochfirstschanze.

Auf Hochtouren laufen rund um die Hochfirstschanze in Neustadt derzeit die letzten Vorbereitungen für das FIS Weltcup Skispringen vom 8. bis 10. Dezember. Bisher haben sich knapp 20 Nationen für die Wettbewerbe auf derHochfirstschanze angemeldet.

Genügend Schnee: Seit November läuft die Schneeproduktion an der Hochfirstschanze. Die beiden Schneecontainer produzieren Maschinenschnee, im Auslauf der Hochfirstschanze lagert ein riesiger Schneeberg. Über 1000 Kubikmeter Kunstschnee stammen aus den Containern. Dazu kommen die Schneelanzen, die ebenfalls im Einsatz sind und als drittes kann das Schanzenteam auf den vorhandenen Schwarzwaldgletscher zurückgreifen, dieser wurde schon angebrochen, um Schnee auf den Feldberg zum Feldberger-Weltcup zu fahren. Die Schneeproduktion auf diesen drei Säulen garantiert genügend Schnee, rund 3500 Kubikmeter werden benötigt für die Schneesicherheit beim FIS Skisprung Weltcup.

Am Wochenende wurde der Gletscher abgedeckt und der An- und Auslauf eingebaut. Die Schneelanzen sorgen für das weiße Gold, welches zunächst mit von Helfern bearbeitet und anschließend maschinell verdichtet und gepresst wird. Die Anlaufspur wird mit einer Spezialmaschine eingefräst und später vereist. Der Aufsprunghügel und der Auslauf werden als nächste Maßnahme angegangen und präpariert. Flutlicht: Aufgrund der Fernsehübertragungen ist das Flutlicht an der Schanze eine Notwendigkeit. Bisher wurde dieses Flutlich ausgeliehen, nun hat man eine eigene Flutlichtanlage für 733 000 Euro angeschafft. Hinzu kommen noch die Trafostation und andere Zusatzmaßnahmen. Im Vorfeld hatten die zahlreichen Helfer Gräben für die Stromleitungen ausgehoben und Kabel verlegt und damit einen mächtigen Eigenleistungsbeitrag geleistet.

Zwischen dem Großparkplatz Titisee und der Hochfirstschanze werden am Samstag und Sonntag Shuttlebusse eingesetzt. Jeweils ab 11 Uhr fährt der Bus vom Großparkplatz (Ortseingang) in Titisee ab. Über die Bushaltestellen Steuernthaler, Neubierhäusle, Posthäusle, Birkenweg und Vollmer geht es direkt zur Sprungschanze und nach der Veranstaltung wieder zu den Parkplätzen zurück. Fahrdienst: Das Rote Kreuz wird am Samstag und Sonntag Fahrten für Menschen mit gesundheitlicher Einschränkung sowie deren Begleitperson mit einem Spezialfahrzeug anbieten. Vom Parkplatz der Rettungswache Neustadt bis zum Skistadion und zurück geht die kostenfreie Fahrt, eine Eintrittskarte ist erforderlich. Die Dauer der Fahrzeit ist vor der Veranstaltung von 14 Uhr bis 16 Uhr und bis zwei Stunden nach der Veranstaltung von 18 Uhr bis 20 Uhr. Sperrung der B 31: Während des FIS Skisprung Weltcups am Wochenende wird es Straßensperrungen und Umleitungen geben. Die B 31 wird an der Anschlussstelle Neustadt-Mitte bis zur Anschlussstelle Neustadt-Ost von Samstag, 9. Dezember, ab 9 Uhr bis Sonntag, 10. Dezember, um 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch innerorts gibt es verschiedene Sperrungen und örtliche Umleitungen.

Kartenverkauf

Karten für das Skispringen sind in allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald-Tourismus GmbH erhältlich, sowie telefonisch unter 07652/120 630 oder im Internet unter www.reservix.de. Am Freitag erhalten alle Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft freien Eintritt. Für Jugendliche (zwölf bis 17 Jahre), Schüler, Studenten und Schwerbehinderte gibt es vergünstigte Tickets, Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt. (pb)