Titisee-Neustadt Schwerer Unfall mit zwei Toten auf der B31

Ein Pkw geriet auf der Bundesstraße 31 in den Gegenverkehr, insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr war mit schwerem Gerät im Einsatz.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstagvormittag auf der B31 bei Titisee-Neustadt. Eine 50-jährige Frau befuhr die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen, sie kam mit den rechten Rädern ins Bankett, zog den Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam dabei ins Schleudern. Dabei prallte sie mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, in dem zwei Insassen aus dem Wagen geschnitten werden mussten.

Im Anschluss krachte noch ein Mercedes in die Unfallstelle. In dem unfallverursachenden Renault starb die 50-jährige Fahrerin und ihr 50- jähriger Beifahrer. Im Audi wurden zwei Personen schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber abgeflogen. Die beiden Insassen im Mercedes hatten mehr Glück und wurden nur leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Retter war im Einsatz um die verletzten zu versorgen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.