Titisee-Neustadt Oldtimertreff inSchwärzenbach

Oldtimertreff in Schwärzenbach

Nach fünf Jahren Abstinenz steigt am kommenden Wochenende, 9. und 10. September, wieder einmal das legendäre Oldtimer-Treffen "Makadam" auf der Hochebene in Schwärzenbach (beim Loipenhäusle).

Die heimische Landjugend lädt die Fans alter Autos, Traktoren, Motorräder und sonstigen Vehicles zu einer locker-lässigen Party mit DJ-Musik und einem großen Lagerfeuer am Samstagabend in der Zeltstadt ein. Ab 14 Uhr werden die ersten Oldtimer ausgestellt. Der Sonntag steht dann ab 11 Uhr ganz im Zeichen der mindestens 30 Jahre alten Fahrzeuge. Von einer Jury werden das älteste, das am weitesten angereiste, das lauteste und das Fahrzeug des Tages bestimmt. Außerdem auch noch das verrückteste, selbstgebaute Fahrzeug, wobei alles erlaubt ist – laut, groß, dreckig, ganz egal. Ein besonderer Leckerbissen für die Zuschauer ist das traditionelle Tauziehen, wobei sich hier menschliche Muskelkraft und ein pferdestarker Traktor messen – ein Spektakel der besonderen Art. Für das leibliche Wohl sorgen die Bubenbacher Sauhexen, die Brändbach Hexen sowie die Landfrauen und die Landjugend Schwärzenbach. Auch für den Nachwuchs gibt es ein Spieleprogramm. Für Übernachtungsgäste steht ein kostenloser Zeltplatz zur Verfügung.

Infos unter: www.facebook.com/makadamtreffen