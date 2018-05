Titisee-Neustadt Ich gehe gerne zur Volkshochschule

VHS stellt ihr neuesProgramm vorGesundheitskurseimmer beliebter

“Ich gehe zur VHS, weil ich nette Menschen, tolle Dozenten und Neues für mich entdecken kann“, waren Antworten auf Fragen der VHS, die bei den Kursteilnehmern nachgefragt hat. Neben einem umfangreichen Lernangebot gute Gründe für die 11 730 Kursteilnehmer, die 2016 insgesamt 769 Kurse die Volkshochschule buchten. Das ist in den letzten drei Jahren eine Steigerung um 48 Prozent“, freut sich VHS-Geschäftsführerin Karin Hausmann über das große Interesse der Hochschwarzwälder am Angebot der VHS.

Noch druckfrisch stellte sie und Bürgermeister Armin Hinterseh das neue und bunte Kursprogramm der VHS vor. Immer noch hoch im Kurs stehen Gesundheitskurse, wie Yoga. Allerdings geht hier der Trend zum Kombiangebot wie Faszien-Yoga, Aqua-Yoga oder Yoga-Pilates, die auch für Senioren infrage kommen. „Zu den Yogakursen melden sich überwiegend Frauen an“, informierte Hausmann. „Die VHS macht gesünder!“, verspricht sie.

„Singen für die Seele“ sowie „Bewegte Pause“ in der Mittagszeit in Bonndorf und „Innere Balance zur Entspannung“ in Löffingen sind Kurse, die im schnellen Computer- und I-Phon-Zeitalter für innere Ruhe sorgen. Im Arzt Patienten Forum-informiert Dr. Markus Theisen in einem Vortrag über „Aktuelle „Arthrose-Therapien. Mit der Volkskrankheit „Demenz“ befasst sich ein weiterer Vortrag im Seniorenzentrum St. Raphael in Neustadt.

Zum Gesundheitsprogramm der VHS gehört auch das Thema „Kräuterlehre, wie eine von Gisela Schreiber in Löffingen angebotene „Kräuterwanderung Heckenzauber“ oder „Die Heilkraft der Wurzeln und Beeren“, zu denen Rita Hasenkopf aus Lenzkirch Zugang schafft. An vier Sonntagen erfahren die Kursbesucher wie die Früchte in Tees, Sirup Salben und Cremes verwendet werden. „Männer an den Herd“, heißt es beim Kochkurs „Männer kochen badisch“ sowie im spannenden Fischkochkurs für Männer „Atlantik trifft den Schwarzwald“. Gekocht wird in Eisenbach: Koch ist Sascha Fehrenbach.

Digitalisierung ist das Thema, dass derzeit die Unternehmenswelt prägt. Einblicke in die Umsetzung, erfahren Kursteilnehmer, in dem Hochschwarzwälder Unternehmen Framo Morat Group in Eisenbach bei einer Betriebsbesichtigung.

In Sachen Computer „up to date“, steht die VHS mit ihrem umfangreichen EDV-Angebot vom Einsteigerkurs bis zum Zertifikatslehrgang, an erster Stelle. „Die neue Notebook-Ausstattung im VHS Computerraum bietet dabei optimale Schulungsbedingungen. „Auch Einzelschulungen bis zu drei Personen sind möglich“, informierte Hausmann. Unter dem Begriff „Silversurfer“ werden älteren Menschen Internet und Email-Kenntnisse vermittelt. Indesign-Photoshop und das Kreieren einer eigenen Homepage befinden sich auch im Kursangebot.

Gut gebucht sind die Gestaltungskurse: Neu im Programm und aktuell ist der Kurs „Nana goes Schwarzwaldmädel“ in dem Nanas mit Bollenhut und Tracht angefertigt werden. Kursleiterin ist Daniela Häbig. Sie bietet den Kurs in Bonndorf an. Zeichnen und Malen, Kalligraphie und die Encaustic-Technik sind weitere Komponenten.

Die „Junge VHS“ befasst sich mit farbigem Drucken für Kinder und wer sein Taschengeld beim Babysitten aufbessern möchte, kann den Kurs „Ausbildung zum Babysitter für Jugendliche ab 14 Jahren“ in Bonndorf besuchen. Entspannen dürfen Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren beim „Kindertanzen“, im Kurs „Selbstbehauptung für Mädchen von 8 bis 12 Jahren“ wird in Löffingen und Lenzkirch gelernt, wie man sich bei Gewalt verhält.

Ein großes Thema sind immer wieder die Sprachen. Der Kurs, „Die deutsche Sprache lernen“, in Neustadt, richtet sich an Kinder ausländischer Herkunft. Auf die Englischprüfung vorbereitet werden Kinder in Löffingen. Unterwegs ist die VHS zur Cezanne-Ausstellung in Karlsruhe oder in die Käserei Spindler in Göschweiler.

VHS-Programmheft

Das neue Programmheft der VHS besitzt ein neues Logo und ist in allen Rathäusern, Sparkassen, Banken, Tourist-Informationen und Geschäftsstellen der VHS Mitgliedsgemeinden erhältlich. Das sind: Bonnndorf, Breitnau, Hinterzarten, Eisenbach, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee und Titisee-Neustadt.

Weitere Informationen unter: www.vhs-hochschwarzwald.de oder facebook.com /vhshochschwarzwald