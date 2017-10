vor 3 Stunden Stephan Rieger Titisee-Neustadt Auf Baustelle des Badeparadieses Schwarzwald : Mann stürzt sechs Meter tief in Schacht

Schwer verletzt wurde ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf der Baustelle des Badeparadieses Schwarzwald. Er stürzte in einen Schacht und fiel sechs Meter in die Tiefe.