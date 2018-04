Tennenbronn Wössner übernimmt Dirigentenstab bei der "Harmonie"

Interims-Dirigenten Ferenc Guti bekommt beim Konzert viel Applaus. Die Jugendkapelle steht vor einem Zusammenschluss.

Da hatte sich Interimsdirigent Ferenc Guti auf eine große Aufgabe eingelassen, doch am Ende wurde sein Einsatz beim Blasmusikverein Harmonie Tennenbronn mit reichlich Beifall belohnt. Jetzt übergab Guti den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Thomas Wössner.

Ähnlich war es bei der Jugendkapelle gelaufen. Als im vergangenen Jahr der bisherige Dirigent Andreas Nagel seinen Umzug nach Neuseeland bekannt gegeben hatte, hatte Michael Peter die Aufgabe spontan übernommen. Und nun hatte die Jugendkapelle der Harmonie zum letzten Auftritt unter Peters Leitung eingeladen. Denn künftig kooperieren die Jugendkapelle der Harmonie und die des Musikvereins Frohsinn. Noch in diesem Jahr steht der Zusammenschluss der Jugendkapellen an.

Michael Peter hat eine durchaus glückliche Hand bewiesen mit der Auswahl der Stücke. Die Konzertbesucher erlebten mit "Magnolia" das Entwickeln der Blüte, zart sprießend, in einen Choral gefasst, um schließlich voll zur Geltung zu kommen, was mit Bert Appermonts Komposition trefflich musikalisch beschrieben wurde. Henk van Lijnschooten wurde unter mehreren Pseudonymen bekannt, schuf Variationen über ein französisches Volkslied mit dem Titel "Au claire de la lune", das das Jugendorchester mit Bravour meisterte. Musikalisch zog das Orchester mit "Indian Fire" in amerikanische Gefilde. Da wurde der Medizinmann lebendig, so auch die Kämpfe der Indianer. Alles war in einen mitreißenden Rhythmus verpackt, die Begeisterung im Publikum wuchs. Bei "Die nächste Generation" standen sieben Mädchen der musikalischen Früherziehung mit ihrer Flöte auf der Bühne und intonierten gemeinsam mit Daniela Laufer und dem Jugendorchester das von Michael Peter komponierte Werk.

Mit "olympischem Geist" eröffnete die Hauptkapelle das Konzert. In die alpine Bergwelt entführt wurde das Publikum mit "Alpina Saga". Eindrucksvoll wurde die Landschaft beschrieben und das Orchester folgte willig dem Dirigenten. Aus der oberösterreichischen Landschaft sind zahlreiche Sagen bekannt – so auch eine um den Teufel, der zum Tanz einlädt. Pfiffige Tonfolgen ließen die Sage lebendig werden. Mit "Aladin" bewegte sich das Orchester wie auf einem arabischen Markt aus 1001 Nacht. "Die glorreichen Sieben" folgten mit der Titelmusik des gleichnamigen Films. Unweigerlich wurden die Figuren des Films vor dem geistigen Auge zum Leben erweckt.

Zu einer Hommage an Robbie Williams wurde das "Let me entertain you", das vier seiner größten Erfolge auf den Weg brachte. Wie es sich für ein Blasmusikorchester gehört, schloss die Aufführung mit einem gut interpretierten Marsch, der auch "Marsch der Textilarbeiter" genannt wird.

Abschließend folgte die Stabübergabe an den neuen Dirigenten Thomas Wössner. Mit der "Katharinenpolka" gab Wössner seinen musikalischen Einstand im Orchester. Durch das Programm der Jugend führte Thomas Wälde, durch das der Hauptkapelle Ewald Staiger.