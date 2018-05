Tennenbronn Verwirrung um den Bau der neuen Festhalle in Tennenbronn

Grundstücksverkauf ist offenbar gescheitert. Aussagen sind zum Teil widersprüchlich. Alternativen wären der alte Standort und das Krone-Areal.

Die neue Tennenbronner Festhalle wird nun möglicherweise doch nicht am Dorfweiher gebaut. Eine entsprechende Pressemitteilung verschickte am Freitagnachmittag der Besitzer des Grundstücks, das für den Bau der Halle notwendig gewesen wäre. Darin heißt es: "Das Aus für die neue Tennenbronner Festhalle am Dorfweiher steht fest." Lutz Strobel, Tennenbronns Ortsvorsteher, habe die Verhandlungen für beendet erklärt. Der Oberbürgermeister der Stadt Schramberg widerspricht dieser Version. Sie sei nicht der aktuelle Stand.

Der Pressemitteilung am Freitag war ein Hin und Her vorausgegangen, das sich in dieser Woche abspielte. Einen Notartermin für Mittwoch, 16. Mai, hatten die Grundstückseigentümer im Vorfeld abgesagt. In einem Schreiben, das dem SÜDKURIER vorliegt, teilte Lutz Strobel dem Eigentümer des Grundstücks daraufhin mit, dass man keine weiteren Verhandlungen mit ihm führen werde. Letztlich sei, so sagt der Eigentümer des Grundstücks, der Verkauf an 15 000 Euro gescheitert. "Damit kommt nun der OR-Beschluss zum Tragen, dass wir hiermit sofort die Verhandlungen zum Erwerb des Flurstücks Nummer 499 in Tennenbronn abbrechen", schreibt Lutz Strobel weiter. Für Verwirrung sorgt nun, dass der angesprochene Notar-Termin laut Aussage des Oberbürgermeisters Thomas Herzog doch noch stattgefunden hat, weil er am Mittwochmorgen kurzfristig anberaumt wurde. Die Aussagen, die Lutz Strobel im zitierten Schreiben getroffen habe, seien damit nicht mehr aktuell.

Schrambergs Oberbürgermeister sagte auf SÜDKURIER-Anfrage, dass diese Pressemitteilung höchst verwirrend sei. Man sei bis zu dieser Pressemitteilung davon ausgegangen, dass der Verkauf erfolgen könnte. Die Unterschriften seien beim Notar-Termin erfolgt. Ein Notariatsvertreter habe für die Gegenseite unterschrieben. Solange jedoch die Eigentümer selbst widerrum nicht unterschrieben haben, sei der Kaufvertrag rechtlich schwebend unwirksam. "Die Mitteilung auf diese Weise hat uns sehr überrascht", sagt Herzog. Man wolle in der kommenden Woche Gespräche zu diesem Thema führen. Erst dann wird Klarheit herrschen, ob man sich doch noch einigen wird.

Planung

Die Festhalle Tennenbronn ist seit einigen Jahren ein Thema. Der Entschluss, die Halle neu zu bauen, fiel im Jahr 2015. Die aktuelle Kostenschätzung lag bei rund 5,5 Millionen-Euro. Sollte der Grundstücksverkauf nahe des Dorfweihers scheitern, müssen die Planungen in eine andere Richtung forciert werden. Alternativen sind der alte Standort und das Krone-Areal. (pga)