Tennenbronn Verhandlungen gehen weiter: Stadt hofft weiter auf Festhallen-Bau beim Dorfweiher

Bau der Festhalle am Dorfweiher weiter angestrebt. Verhandlungen mit Eigentümer laufen wieder. Übereinkunft scheitert bislang vor allem am Kaufpreis.

Der Grundstücksverkauf für die neue Festhalle in Tennenbronn sorgte in der vergangenen Woche für Verwirrung. Die Stadt Schramberg möchte für weitere Verhandlungen Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen. Dieser wiederum skizziert vier verschiedene Möglichkeiten, wie man in den Gesprächen doch noch zueinanderfinden könnte.

Preis ist das Problem: Die Stadt Schramberg will 130 000 Euro für das Grundstück zahlen, die Besitzer wollen mindestens 145 000 Euro. Dies entspräche einem Quadratmeter-Preis von 18,21 Euro. Die Fläche ist im Besitz einer Erbengemeinschaft. Deren Sprecher findet harte Worte für die Verhandlungstaktik der Stadt Schramberg. Man versuche, den Preis zu diktieren. "Nun ist es so, dass die Eigentümerfamilie das Flurstück nicht verkaufen muss. Nach meinem Dafürhalten sollten wir uns in Verhandlungen einigen, müssen jedoch Versuche einer möglicherweise feindlichen Übernahme nicht hinnehmen", so sagt der Sprecher der Erbengemeinschaft.

Schwebend unwirksam: Der Vertrag, der bei einem Notariatstermin in der vergangenen Woche geschlossen wurde, ist derzeit nach rechtlichem Status schwebend unwirksam. Er musste von der Erbengemeinschaft noch genehmigt werden. Das wird, mit diesem Vertragsinhalt jedoch nicht passieren. Bei der Stadt Schramberg bleibt die Hoffnung auf eine Einigung: "Am 16. Mai wurde der Vertrag beurkundet und nun sind die Mitglieder der Erbengemeinschaft aufgefordert, entsprechend der vorliegenden Zusagen, die Nachgenehmigungen und Vollmachten vorzulegen. Wir hoffen nun, dass dieser trotz der zwischenzeitlich eingetretenen Irritationen von den Beteiligten dennoch genehmigt wird."

Eine Einigung ist aus Sicht der Eigentümergemeinschaft weiterhin möglich. Entweder durch eine Nachbeurkundung des Vertrages mit Einbezug der Rechtsanswaltsvergütung zulasten der Stadt. Die Nachbeurkundung des Vertrags zum geforderten Preis von mindestens 145 000 Euro. Ein anderer Ansatz wäre aus Sicht der Grundstückseigentümer die Verpachtung des Grundstücks in Erbpacht. Bei Bedarf könne der Vertrag auch für länger als die wohl üblichen 99 Jahre abgeschlossen werden, so heißt es. Die vierte Option sei ein Grundstückstausch gegen die Fläche, auf der die Festhalle Tennenbronn heute steht. "Für uns Eigentümer vermutlich die interessanteste Option", so heißt es. Doch noch Einigung in Aussicht: An der Eigentümerfamilie liegt es nicht, dass das Grundstück noch nicht Eigentum der Stadt ist. Wir sind bereit, uns zu einigen und sehr zügig zu verkaufen.

Projekt Festhalle

Die Verhandlungen um das für den Bau der Festhalle nötige Grundstück dauern bereits gut zwei Jahren an. Es steht eine Investition von rund 5,5 Millionen Euro im Raum. In den mittlerweile verworrenen Verhandlungen zu geht es nur um einen Teil der nötigen Fläche, sie ist 8000 Quadratmeter groß. Mögliche Optionen, falls die Verhandlungen zwischen der Stadt Schramberg und der Eigentümergemeinschaft scheitern, wären ein Neubau am derzeitigen Standort oder das Krone-Areal. Beide Alternativen würden für Tennenbronn einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Unter Umständen hätte Tennebronn auch für eine gewisse Zeit keine Halle zur Verfügung. (pga)