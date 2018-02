Tennenbronn Tennenbronner Spielelandschaft wird 4500 Euro teurer

Die Stadt legt die Abrechnung für die Anlage im Tennenbronner Kurpark vor. Jetzt wird noch ein Pächter für das Spielgolf gesucht.

In der kurzen Saison 2017 ist die Spielelandschafts-Anlage im Tennenbronner Kurpark schon gut angenommen worden. An den 35 Öffnungstagen zwischen Ende August und 15. Oktober kamen fast 850 Besucher auf den Platz am Wiesenbauern­dobel. Das waren etwa 24 Besucher am Tag im Durchschnitt.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik wird sich in seiner nächsten Sitzung mit den Kosten für den Umbau befassen. Geplant war die Sanierung für 147 500 Euro. Weil der Unterbau des alten Minigolfplatzes schlechter als erwartet war und weil für das Fußballbillard eine Drainage eingebaut werden musste, wird das Projekt 4500 Euro teurer als im Haushalt vorgesehen. Für die Spielegolfanlage und das Fußballbillard waren 14 500 Euro mehr fällig, die Sanierung des Kiosks und die Rutsche vom Spielplatz kamen etwa 10 000 Euro günstiger.

Das Projekt hatte eine lange Vorgeschichte. Zunächst war im Kurpark ein Adventure-Golf geplant. Eine Arbeitsgruppe Kurpark hat dann eine abgespeckte Version vorgeschlagen mit Spielgolf, Fußballbillard und einem sanierten Kiosk. Im Sommer hatte die Stadt auch einen Betreiber für die Anlage gefunden. Damit war die Bedingung für den Bau erfüllt. Ortschaftsrat und Gemeinderat hatten ihre Zustimmung davon abhängig gemacht, dass es auch jemanden gibt, der die Anlage und den Kiosk betreibt. Für die kommende Saison sucht die Stadt noch nach einem geeigneten Pächter der Spielgolfanlage. Bewerbungsschuss ist Ende Februar.