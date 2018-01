Tennenbronn Tennenbronner Narren mit engmaschigem Fahrplan

Am 20. Januar wird der Ort närrisch geschmückt. Die Narrengruppen reisen auch in andere Gemeinden.

Die Narren in Tennenbronn stehen längst in den Startlöchern der kurzen Fasnet 2018. Als älteste Narrengruppe haben die Pfrieme-Stumpe einen gut gefüllten Terminkalender. Auch die Wurzelhexen sind bereit und am 19. Januar steigt der Hexenball in der Festhalle. Dort werden ab 20 Uhr Hexen aus Nah und Fern alles aufbieten, um Tennenbronn in der Hand zu haben.

Die Pfrieme-Stumpe werden am Samstag, 20. Januar, den Ort närrisch schmücken. Die Tennenbronner Fasnetdekoration hat etwas für sich. Kaum ein Tennenbronner verschließt sich dem Herausputzen des Dorfes, das danach richtig stimmungsvoll aussieht. Nach getaner Arbeit treffen sich die Beteiligten im Narrenstüble, um sich auszutauschen und sich auf die in Sigmarswangen bei Sulz am Neckar stattfindende abendliche Narrenparty vorzubereiten. Alle Tennenbronner Narren werden sich am 21. Januar auf den Weg nach Salzstetten, einem Ortsteil von Waldachtal, zum dortigen Umzug machen. Der Pfrieme-Stumpe-Gildeball steigt am 27. Januar. Einlass ab 19 Uhr in die Festhalle.

Zum Umzug nach Hochmössingen bei Oberndorf trifft sich die Narrengilde um 11.30 Uhr beim Bauhof. Ein wichtiges Datum im Narrenkalender stellt der Rolletag auf dem Hardt dar. Immer am 31. Januar findet dieser denkwürdige Tag der Katzenzunft Hardt statt. Um 18.30 Uhr treffen sich die Narren am Höhenfeuer. Die Sauhexen aus Eisenbach werden zum Saufest am 2. Februar besucht. Abfahrt um 18.30 Uhr beim Bauhof. Nach Berghaupten geht es am darauffolgenden Tag zum Hexen- und Spättleball der Narrenzunft Knerbli. Abfaht am Bauhof um 18.30 Uhr. Am 4. Februar wird zur Katzenzunft Hardt gefahren.

Abfahrt am Bauhof um 11.30 Uhr. Die hohen Tage der Fasnet beginnen am 8. Februar um 9 Uhr mit dem Stürmen der Tennenbronner Schule. Im Anschluss findet die Schlüsselübergabe am Rathaus und im Pfarrsaal die Kinderfasnet statt. Am Abend des 8. Februar steigt um 20 Uhr in der Festhalle der Erzknappenball. Der Narrengilde-Brauchtumsabend findet am 10. Februar in der Festhalle statt. Um 13 Uhr findet am 11. Februar der Narrenumzug im Dorf statt.

Narren-Feiertage

Die Fasnet 2018 nimmt einen kurzen Verlauf. Der Schmotzige Dunschtig steht am 8. Februar im Kalender, der Aschermittwoch am 14. Februar. (wm)