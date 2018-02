Tennenbronn Tennenbronner Narren halten gar königlich Hof

Volles Haus beim Erzknappenball – am Samstag ist Fassdaubenrennen, wenn das Wetter mitspielt.

Tennenbronn – Wenn der König ruft, folgen die Untertanen in bedingungslosem Gehorsam. In diesem Fall rief König Sven Sprudler II. aus dem Hause Moosmann auf die Trutzburg zu Erz, wo Ritter, Knappen und edle Burgfräuleins ein rauschendes Ritterfest feierten. Unter diesem Motto stand der Erzknappenball am schmotzigen Donnerstag.

In Schramberg gibt es ein Herzogtum, in Tennenbronn ein Königreich, wie König Sven Sprudler II. aus dem Hause Moosmann in Anspielung auf Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog sagte, der sich als edler Ritter (oder Herzog?) unter das närrische Gefolge mischte. Die schwerste Aufgabe des Abends kam dem Hofnarren (Robin Moosmann) zu. Er musste jederzeit dafür Sorge tragen, dass der König bestens unterhalten wurde. Und so trugen nur die besten Gaukler zur Belustigung des Königs und des närrischen Volkes bei, das sich im großen Rittersaal der Trutzburg an Köstlichem aus Keller und Küche labte. Angefangen bei den Miniknappen, die mit bunten Tüchern über die Bühne wirbelten, über das Männerballett bis zu den Shogunas.

Eine optische Täuschung versteckte sich hinter dem Burgspektakel, bei dem die beiden Akteure unnatürlich lange Körperteile zeigten. Auch die Ichbe-Hexen machten dem König ihre Aufwartung mit einem Tanz.

Weit aus dem Fenster lehnten sich die vier Klosterbrüder und -Schwestern Stefan Allgaier, Svenja Wöhrle, Marvin Kunz und Sven Emmert, die, wenngleich sie hinter dicken Klostermauern lebten, doch genau wussten, was im Ort beziehungsweise Königreich Tennenbronn vor sich ging. So wagten sie es, sich über falsch verlegte Kabel der Telekom lustig zu machen, prangerten an, dass der Sprungturm am Schwimmbad bleiben muss, da sonst alle Schwimmgäste vom Beckenrand springen würden, und riefen auch die ein oder andere Verfehlung der Dorfbewohner in Erinnerung.

Da sich der König rechtzeitig um einen würdigen Nachfolger kümmern wollte, rief er zu Ritterspielen unter den Vertretern der übrigen Tennenbronner Narrenzünfte auf. Wer sich bei verschiedenen Aufgaben am besten bewährte, sollte die Nachfolge antreten. Da nach den gestellten Aufgaben wie Rüstunganlegen und Karaokesingen kein eindeutiger Sieger ermittelt werden konnte, entschloss sich König Sprudler II. aus dem Hause Moosmann, die Amtsgeschäfte weiter selbst zu tätigen.

Die abschließenden Fanfarenklänge übernahmen die königlichen Hofmusikanten, bekannt auch als Alcaputtis. Anschließens sorgte Elektro-Barde Housemaster für die weitere Belustigung des Volkes.

Programm

Am Samstag findet bei entsprechender Schneelage ab 12 Uhr das Fassdaubenrennen im Remsbach statt. Bei unzureichender Schneelage gibt es einen Ersatzwettbewerb. Um 20 Uhr beginnt der Brauchtumsabend der Narrengilde Pfrieme-Stumpe in der Festhalle. Am Sonntag beginnt um 13.30 Uhr der Umzug durch das Dorf. (spr)