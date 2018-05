Tennenbronn Tennenbronn macht vor, wie's geht: Die Freibad-Zeiten sind eindeutig geregelt

Manche Freibad-Besucher in anderen Orten verzweifeln schier an den komplizierten Öffnungszeiten. Dabei geht's ganz einfach, Beispiel Tennenbronn: Mai, Juni, September 10 Uhr bis 19 Uhr, Juli und August 9 bis 20 Uhr.

Tennenbronn – Die neue Saison steht bevor: Voraussichtlich am Samstag, 19. Mai, wird das Freibad Tennenbronn erstmals wieder öffnen. Die Besucher können sich – je nach Wetterlage – bis etwa Mitte September im und am Wasser vergnügen. Natürlich hoffen die Stadtwerke als Betreiber auf einen besseren Sommer als im letzten Jahr, aufgrund der durchwachsenen Witterung zählte man nur rund 27 000 Badegäste und damit deutlich weniger als üblich, berichten die Stadtwerke.

Wegen der Erfahrungen der vergangenen Saison und einiger Unsicherheiten rund um die Schlechtwetter-Regelung“haben sich die Stadtwerke jetzt zu einer Neuerung bei den Öffnungszeiten entschlossen. In diesem Jahr werden Haupt- und Nebensaison mit unterschiedlichen Badezeiten eingeführt.

"Klarheit für die Besucher"

„Dadurch wollen wir mehr Klarheit für unsere Besucher schaffen, denn niemand soll in Tennenbronn vor verschlossenen Türen stehen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble. Darüber hinaus trage die Regelung zur Entlastung des Personals bei, noch immer suchen die Stadtwerke Mitarbeiter für den Bäderbereich.

Während der Nebensaison in dem Monaten Mai, Juni und September ist das Freibad Tennenbronn täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison im Juli und August können sich die Gäste täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr im Freibad vergnügen. „Diese Zeiten orientieren sich an der tatsächlichen Nutzung in der Vergangenheit. Sie gelten unabhängig von der jeweiligen Wetterlage und ersparen den Besuchern dadurch bei zweifelhaftem Wetter die Suche im Internet oder in anderen Quellen über kurzfristige Änderungen“, betont Peter Kälble.

Die Saison 2018 ist voraussichtlich die letzte für das„alte Freibad – im kommenden Jahr soll die Freizeiteinrichtung komplett modernisiert werden. Schramberg investiert rund 4,3 Millionen Euro in die Erneuerung mit drei unterschiedlich großen Becken, einem Filtergebäude mit innovativer Technik sowie einem ansprechenden Umkleide-, Toiletten- und Wickelbereich.