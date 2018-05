Tennenbronn So soll der Verkehr in Tennenbronn sicherer werden

So soll der Verkehr in Tennenbronn sicherer werden

Ortsvorsteher Strobel informiert die Räte über die Punkte, die bei der Verkehrsschau Mitte Mai auf den Prüfstand kommen

Ein Fußgängerüberweg beim Josefshaus soll bei der Verkehrsschau am 14. Mai geprüft werden. Über diese und weitere Pläne informierte Ortsvorsteher Lutz Strobel in der Ortschaftsratssitzung. Er stellte den Räten weitere Punkte vor, die den Verkehr in Tennenbronn sicherer machen und neue Perspektiven ermöglichen sollen.

Mit dem Zebrastreifen soll vor allem älteren Mitbürgern in der Dorfmitte eine sichere Querung der Hauptstraße ermöglicht werden, führte der Ortschef aus. Außerdem soll über die Einführung von Tempo 30 ab dem Kindergarten Regenbogen bis zum Josefshaus beraten werden. CDU-Ortschaftsrat Robert Hermann regte an, eine 30-Zone bei der Auffahrt von der Hauptstraße in die Friedhofsstraße zu erwägen. Geprüft werden soll ein weiterer Fußgängerüberweg im Bereich Kirchstraße und Talstraße. An der Friedhofsstraße soll die Einmündung zur Höhenstraße mit einem Verkehrsspiegel entschärft werden, außerdem will die Kommission überlegen, ob die Friedhofstraße bei der Einmündung der Berghofstraße wieder die alte Vorfahrtsberechtigung bekommen soll.

Beim Gebäude Lehenwiesen 1 stehen Leitplanken zur Diskussion, so Lutz Strobel weiter. Dort sei es wiederholt zu Unfällen gekommen, bei denen die Fahrzeuge in Richtung Gebäude abgerutscht sind. Eine Absage dazu kam bereits vom Straßenbauamt. Nach der Besichtigung werde dieser Punkt nochmals auf die Tagesordnung kommen.

Wie im Bereich der Kirchstraße eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet werden könnte, auch damit wird sich die Verkehrsschau befassen. In diesem Zusammenhang soll auch eine Sondernutzung beraten werden, die den Inhabern des Gasthauses "Adler" einen Teilbereich als Gartenwirtschaft nutzbar machen könnte. Außerdem soll die Geschwindigkeitsanzeigetafel bei der Einmündung Talstraße etwa 200 bis 300 Meter talwärts verschoben werden. Auf Anregung der Bürger wäre es dann möglich, dass die Autofahrer korrekt abgebremst die Abzweigung zur Talstraße erreichten. Strobel will die Ergebnisse in der kommenden Ratssitzung vorstellen.