Schramberg Ortschaftsrat Tennenbronn fordert mehr Geld für Straßen

Gremium streitet mit der Schramberger Stadtverwaltung. Ausschuss soll nun wegen Straßenausbau entscheiden

Tennenbronn – Wenn es nach dem Tennenbronner Ortschaftsrat geht, dann soll die Stadt in diesem Jahr 35 000 Euro mehr für den Straßenunterhalt im Stadtteil locker machen. Doch die Schramberger Stadtverwaltung lehnt den Vorschlag ab. Entscheiden wird der Ausschuss für Umwelt und Technik nächste Woche.

Der Streit dreht sich um die Straße Am Bergacker/Steige. Die Stadt hatte vorgeschlagen, diese Straße für 35 000 Euro richten zu lassen. Die Anlieger hatten schon Erschießungsbeiträge gezahlt, als Tennenbronn noch selbstständig war. Der Ausbau sei aber "nie durchgeführt" worden. Lediglich eine Asphaltschicht auf eine Schotterunterlage habe die Gemeinde Tennenbronn damals aufbringen lassen, nun sei diese Schicht "in einem desolaten Zustand und sollte dringend erneuert werden", schrieb Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember in einer Vorlage.

Dem stimmt auch der Ortschaftsrat zu, findet aber, es handle sich nicht um eine klassische Sanierung, sondern "gehört zur abschließenden Erschließung dieses Straßenbereichs." Deshalb sollte die Straße über den allgemeinen städtischen Haushalt abgewickelt werden, wie im Eingemeindungsvertrag vorgesehen. Der Ortschaftsrat hat deshalb einstimmig beantragt, die erforderlichen 35 000 Euro überplanmäßig einzusetzen und die eingesparten 35 000 Euro für eine Straßenunterhaltungsmaßnahme im Bereich Trombach zu verwenden.

Die Stadtverwaltung schlägt nun vor, die Straße Am Bergacker/Steige in zwei bis drei Jahren voll auszubauen für etwa 150 000 Euro. Die Zeit bis dahin werde für die Planung benötigt. Deshalb sollten zunächst nur wie bisher die größten Schäden geflickt werden. Mit dem Vollausbau "würden laufende Unterhaltskosten sowie der damit verbundene Ärger entfallen", meint Dezember. Der vom Ortschaftsrat gewünschte Abschnitt im Bereich Trombach bedürfe dagegen keiner dringenden Erneuerung, meint der Tiefbauamtsleiter.

Baugebiet Bergacker

Über den Bebauungsplan Bergacker IV wird der Tennenbronner Ortschaftsrat in der Sitzung am 6. März beraten. Dort sollen 13 Bauplätze entstehen. Der Schramberger Gemeinderat hatte vor gut einem Jahr das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht. (him)