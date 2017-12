Tennenbronn Neuer Schulterschluss mit den Tennenbronner Bürgern

Ortsvorsteher Lutz Strobel tritt am 2. Januar sein Amt an. Die erste Bürgerversammlung plant er bereits im ersten Quartal des neuen Jahres.

Tennenbronn – In vier Tagen wird die verwaiste Stelle des Ortsvorstehers von Tennenbronn Geschichte sein: Am 2. Januar wird Lutz Strobel neuer Ortsvorsteher. Nicht wenige Tennenbronner sehnen sich seit längerem danach, dass das Amt wieder besetzt wird. Möglichst mit einem umgänglichen Menschen, der auch die Wünsche der Bevölkerung aufnimmt.

Seit Wochen zeigt es sich, dass mit Lutz Strobel wohl der richtige Bewerber den Platz des Ortsvorstehers einnimmt. Denn im Gespräch stellt Strobel klar: „Für mich ist wichtig, Kontakt zu haben.“ Und die von ihm angekündigte Bürgernähe lebt Strobel schon seit bekannt ist, dass er im Rathaus Tennenbronn einziehen wird. So besuchte er Ortschaftsratsitzungen, die Ehrung verdienter Tennenbronner Bürger und Blutspender. Mit dem stellvertretenden Ortsvorsteher Thomas Ernst war er dabei, wenn Altersjubilare zu besuchen waren. Auch Thomas Ernst hatte einen Anteil daran, dass Lutz Strobel auf seine Einladung hin zahlreiche Termine wahrgenommen hat. Zuletzt war Lutz Strobel mit seiner Partnerin beim Jahreskonzert des Musikvereins Frohsinn.

Strobel hat mit seinem Einzug ins Tennenbronner Rathaus am 2. Januar konkrete Vorstellungen, was die Gemeinde vorwärts bringen kann. Dabei soll auch festgestellt werden, was Tennenbronn will. Im Ortschaftsrat sollen die anstehenden Aufgaben erörtert werden. Um Projekten mehr Schwung zu geben, werden auch Klausurtagungen mit dem Ortschaftsrat auf der Tagesordnung stehen, ist sich der neue Ortsvorsteher sicher. Wie wichtig ihm die Bürger sind, zeigt sich mit seinem Ziel, noch im ersten Quartal die Tennenbronner zu einer Bürgerversammlung einzuladen.

Lutz Strobel sagt: „Für mich sind die Hauptversammlungen der Vereine wichtig. Da kann ich auch mal danke sagen für das gesellschaftliche Engagement und den persönlichen Einsatz der Mitglieder.“

Strobel will in Tennenbronn Wohnbauplätze schaffen. So soll verhindert werden, dass junge Menschen abwandern müssen. Das denkmalgeschützte Kronenareal ist ebenso ein Thema. Es könne auch ein Bürgersaal in den Räumen entstehen. Jedenfalls soll eine Arbeitsgruppe mit den Vereinen gebildet werden. Wichtige Entscheidungen zum Neubau der Festhalle und den Umbau des Schwimmbades oder zur Kinderbetreuung will der neue Ortsvorsteher angehen. Generell sieht Strobel Tennenbronn als „wichtigen Teil von Schramberg – und trotzdem können wir eigene Ziele definieren“, ist der künftige Ortsvorsteher überzeugt.

Zur Person

Lutz Strobel wohnt derzeit im Sulz-Holzhausen. Seit 1991 ist er ehrenamtlicher Ortsvorsteher und Stadtrat in Sulz am Neckar. Als Leiter der Ortsverwaltung im 4500 Einwohner großen Ergenzingen, einem Stadtteil von Rothenburg am Neckar, ist Strobel seit 1991 im Amt. In seinem Aufgabenbereich sammelte er kommunalpolitische und Verwaltungsaufgabenerfahrung. (wm)