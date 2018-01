vor 3 Stunden SK Neuer Ortsvorsteher Lutz Strobel wird herzlich willkommen geheißen

Ortsvorsteher Lutz Strobel ist am Dienstag, 2. Januar in sein neues Amt als Ortsvorsteher von Tennenbronn gestartet. Die vakante Ortsvorsteher-Stelle in Tennenbronn ist seit dem 1. Januar wieder besetzt. Über Strobels ersten Arbeitstag berichtete die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.