Tennenbronn Neuer Ortsvorsteher Lutz Strobel setzt auf Teamarbeit

Die erste Sitzung stößt auf großes Interesse in der Bevölkerung. Strobel ruft die Einwohner dazu auf, die Zukunft des Ortes mitzugestalten.

Mit den Worten „bin baff erstaunt, dass so viele da sind und Interesse bekunden“, begrüßte Ortsvorsteher Lutz Strobel die Tennenbronner Bevölkerung im Pfarrsaal bei der ersten von ihm geleiteten Ortschaftsratsitzung in seiner noch jungen Amtszeit. Noch vor Beginn der Sitzung wollte Strobel ein ganzes Danke-Paket an die Rathausmitarbeiter, Peter Weisser vom Rathaus der Talstadt und Ortschaftsrat Thomas Ernst loswerden. Weisser war schon während der Zeit der verwaisten Ortsvorsteher Stelle zweimal in der Woche im Tennenbronner Rathaus und Thomas Ernst nahm Strobel mit, wenn es galt, Tennenbronn mit seinen Menschen kennenzulernen. So sagte auch Thomas Ernst, Lutz Strobel habe relativ schnell bewiesen, dass er sich in der Materie und im Rathaus Schramberg auskennt.

Die Besucher hatten eine gewisse Ahnung, dass mit Lutz Strobel ein neuer Geist im Tennenbronner Rathaus einzieht. Dazu hat der neue Amtsinhaber auch schon reichlich beigetragen. Er kümmert sich um Tennenbronn, sucht den Kontakt zu den Vereinen wie zu den Bürgern. Strobel sagt auch: „Mir ist es klar bewusst, eine Gemeinde, eine Ortschaft weiter zu entwickeln, geht nur im Miteinander.“ Weiter erklärt Strobel, Tennenbronn sei eine Ortschaft, in der Bürgerinnen und Bürger schon immer herausragend zusammengestanden hätten. Dieses Engagement werde auch an Gäste vermittelt. Dazu tragen das Ferienprogramm, die Ausstellungen im Heimathaus, die Gastronomie und Einzelhändler bei.

Mit Begeisterung stellt Lutz Strobel fest, Tennenbronn bietet rund 1000 Arbeitsplätze, was ihn selbst überrascht habe. Es gelte, das Bestehende zu bewahren und neue Zukunftsideen zu entwickeln, "was unsere Aufgabe ist", so Strobel weiter. Den Schatz der vorhandenen Infrastruktur, von Nahversorgung, Tourismus und Gewerbe, wie von Landwirten, welche auch die schöne Landschaft freihalten, gelte es zu erhalten. Lobende Worte fand Strobel auch für das lebendige Vereinsleben, die Vereins- und Kirchenjugendarbeit, was nicht selbstverständlich sei.

Lutz Strobel bezeichnet sich als Teil dieses Netzwerkes Tennenbronn. Er sagte: "Kommen sie bei mir vorbei oder rufen sie an oder ich komme zu ihnen. Bringen sie mir ihre Anliegen, ihre Ideen, ihre Anregungen vor, ich bin darauf angewiesen."

Strobel gab bekannt, dass Bianca Näger nach fast zwölf Jahren Mitarbeit in der Gemeindeverwaltung und knapp zwei Jahren in Tennenbronn zum Wochenende das Rathaus in Richtung Bodenseekreis verlassen werde. Ihre Stelle im Vorzimmer werde Leandra Schmid übernehmen. Über den Verlauf der Ortschaftsratsitzung werden wir noch berichten.

Zur Person

Lutz Strobel ist seit Monatsanfang neuer Ortsvorsteher des Schramberger Stadtteils Tennenbronn. Auf die Frage des SÜDKURIER, weshalb er nicht schon bei der ersten Stellenausschreibung kandidiert habe, kommt wie aus der Pistole geschossen: "Das weiß ich selbst nicht. Allerdings habe ich mich mit der Absicht befasst, aber leider nicht bis zur Bewerbung durchgezogen. So war es bei der erneuten Ausschreibung klar, ich bewerbe mich um das Amt des Tennenbronner Ortsvorstehers." (wm)