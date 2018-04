Tennenbronn Mit einem engagierten Vorstand erlebt das Ökumenisches Altenwerk in Tennenbronn neuen Schwung

Das Dreierteam besteht aus Monika Pfundstein, Gerhard Merz und Irmagard Schülgen. Das liebevoll zusammengestellte Programm wirkt: Es kommen mehr Teilnehmer als früher und vor allem auch Jüngere.

Als 1970 Josef Kaltenbacher Altbürgermeister von Tennenbronn war, hatte er eine zündende Idee. Ihm lag viel n den älteren Menschen in der Gemeinde. Vor allem wollte er etwas schaffen, das Sinn in das Leben der Älteren bringen sollte. So überlegte er nicht allzu lange und rief ganz bewusst das Ökumenische Altenwerk ins Leben. Für die Tennenbronner war das nun ein Verein mehr. Seither gehört das Altenwerk zu den lebhaften Vereinen, die sich vorbildlich um die Mitmenschen kümmern.

Dabei war es zuletzt nicht einfach, Personen zu finden, die sich als Mitorganisatoren engagieren. Dass im 48. Jahr die "Wiederbelebung" des Ökumenischen Altenwerks geschafft wurde, verdankt der Verein vor allem der neuen Vorstand-Struktur.

Als im März 2009 Monika Pfundsstein den Vorsitz und das Organisieren von Veranstaltungen übernommen hatte, stellte sie bald fest, dass viele der älteren Mitglieder und Teilnehmer verstorben waren. Nachwuchs, um die Reihen wieder zu füllen, war nicht in Sicht. So wurde ständiger Schwund an Beteiligten des Sommer- und Winterprogramms registriert.

Als sich Monika Pfundstein 2014 entschloss den Vorsitz abzugeben, fand sie in Irmgard Schülgen und Gerhard Merz zwei interessierte Menschen, welche sich dazu entschlossen, gemeinsam mit Monika Pfundstein den Vorsitz zu übernehmen. Mit einher ging eine Aufgabenteilung. Seither kümmert sich Monika Pfundstein um die Dekoration des Saales; entweder im evangelischen Gemeindehaus oder im Pfarrsaal. Auch Kuchen besorgen gehört zu ihrer Aufgabe. Glücklicherweise findet das Ökumenische Altenwerk Unterstützung bei den Tennenbronner Landfrauen. "Sie backen Kuchen und wir kommen für die Kosten auf", so funktioniert dieser Service bestens. Dazu wird von den Landfrauen auch die Bewirtung bei allen Veranstaltungen übernommen.

Irmgard Schülgen ist die Frau für die Öffentlichkeitsarbeit. Bei ihr entstehen die Einladungen, dazu laufen die Anmeldungen zu Ausfahrten bei ihr auf. Eine wichtige Neuerung wurde gleich umgesetzt. Alle Bewohner welche 65 Jahre alt werden, bekommen eine persönliche Einladung. Zum ersten Treffen wurden über 600 Einladungen verschickt. Darin erfahren die Angeschriebenen, was so alles im Ökumenischen Altenwerk geschieht, denn es gibt auch ein Veranstaltungsprogramm. Inzwischen sind zahlreiche jüngere Teilnehmer gekommen, denn "die Hemmschwelle ist nicht mehr so hoch", meinen die Organisatoren.

Nun kommt Gerhard Merz ins Spiel. Bereits in jungen Jahren hat er miterlebt, wie sich seine Eltern im Ökumenischen Altenwerk einbringen. Als lebensfroher Mensch will Merz das an die mittlerweile bis zu 80 Teilnehmer des Programms weitergeben. Er organisiert die sechs monatlichen Ausfahrten während des Sommers. "Da sind wir mit zwei Bussen unterwegs", sagt Merz. Rund 90 Teilnehmer lassen sich dann die Nachmittagsausfahrt zum Genuss werden.

Geplant werde demnächst eine Ausfahrt, welche a m späteren Vormittag beginnt, um das Reiseziel mit dem Besuchsprogramm zu erreichen. So vorausschauend wie Merz die Reisen plant, so sorgfältig bereitet er diese auch vor. Bisher Unbekanntes wird von ihm erkundet. Neue Ideen fliegen ihm oftmals durch Gespräche mit Bekannten zu. Eine der besonderen Veranstaltungen findet am Fasnachtsdienstag statt. "Da feiern wir unsere Fasnet. Unterstützung finden wir bei den Narrenzünften und Freunden", sagt er. Zu den Sitzungen trifft sich das Team bei Monika Pfundstein. Von wo aus bisher stets gute Vorschläge verfolgt wurden.