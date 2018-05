Tennenbronn Mai-Tanz kommt bestens an: Schwofen wie anno dazumals ist immer noch in

Mai-Tanz kommt bestens an: Schwofen wie anno dazumals ist immer noch in

Die alte Tradition belebt den Tennenbroner Festkalender. Und viele Beuscher sind sich einig: "Eine Gelegenheit zum Tanzen muss man ausnutzen".

Tennenbronn – Zum zweiten Mal lud der KSV Tennenbronn zum Tanz in den Mai in die Tennenbronner Festhalle. Einen Abend für alle Generationen wünschten sich der Vorsitzende Jürgen Götz und sein Stellvertreter Alexander Fichter mit ihrem Helferteam. Vorbeikommen und mitfeiern in zwangloser Atmosphäre, das war das erklärte Ziel der Veranstaltung – und deshalb verlangten der KSV für den Maientanz auch keinen Eintritt.

Das Duo Siggi und Bob unterhielt die Besucher und brachte Leben auf die Tanzfläche. "Das muss man ausnutzen", befand Elisabeth Moosmann, "so viele Gelegenheiten zum Tanzen gibt es nicht mehr". Schon zum Festauftakt warteten die ersten Besucher, die ihre Tanzlust ausleben wollten, auf den Einlass. Während sich die Tanzpaare auf der Tanzfläche wohl fühlten, belagerte das jüngere Publikum die Pilsbar und die Stehtische in der hinteren Hallenhälfte. Mit über 20 Helfern stemmten die Vereinsangehörigen die Bewirtung und sorgten dafür, dass sich die Besucher wohl fühlten.

Für die Veranstalter ist der Tanz in den Mai ein Format, das ohne umfangreiche Vorbereitung auskommt, die Vereinsmitglieder nicht überfordert, den Besuchern trotzdem Spaß bietet und Leben ins Dorf bringt. Das Konzept ging weitgehend auf. Festgäste jeden Alters besuchten den Maitanz, manche nur auf Stippvisite, die Mehrheit aber blieb und vergnügte sich beim Tanzen, testete die Maibowle oder nutzte die Veranstaltung als Treffpunkt. Außerdem kommt der Erlös der Kinder- und Jugendarbeit als Kernkompetenz des Vereines zu Gute, betonte Jürgen Götz. "Die anderen Veranstaltungen, die wir hatten, sind nicht mehr so gut gelaufen", beschrieb Alexander Fichter die Situation und erinnerte an die Dirndlparty, Party-Night oder Mallorca-Formate. Die sprachen auch eher das junge Publikum an und das wollten die Organisatoren beim neu installierten Maientanz vermeiden. "Etwas in der Art hat es bei uns jetzt lange nicht mehr gegeben", meinte Jürgen Götz. Alle Generationen sollten auf ihre Kosten kommen, das Tanzbein schwingen oder die Geselligkeit genießen.

Mit dem Musiker-Duo Siggi und Bob hatten sie zwei einheimische Künstler angeheuert, die sowohl die älteren Besucher als auch die Jüngeren ansprechen konnten. "Die zwei haben ein gutes Gespür und werden zu später Stunde für die Jungen etwas Ansprechendes bringen", war sich Jürgen Götz sicher. Die Premiere im letzten Jahr verlief überaus erfolgreich, erinnerte er sich. Allerdings war der letztjährige Tanz in den Mai mit dem Tag der offenen Tür für die aktualisierten Trainingsräume des KSV und einem Kaffeenachmittag gekoppelt.

Tanz in den Mai

Das Brauchtum, den Mai tanzend zu begrüßen, geht bis ins vorletzte Jahrhundert zurück und hat sich aus den Feiern der Walpurgisnacht heraus entwickelt. Das Bedürfnis, die warme Jahreszeit zu begrüßen, lässt sich bis in die Römerzeit zurückverfolgen und auch im Mittelalter gab es regional verschiedene Bräuche, die den Übergang in den Mai feierten.