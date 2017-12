Ortsvorsteher Heidemann wurde krank. Thomas Ernst hielt die Stellung, Lutz Strobel übernimmt

Tennenbronn hat ein wechselvolles Jahr hinter sich gebracht: insbesondere die ungewisse Situation im Rathaus, nachdem der seit zehn Jahre lang amtierende Ortsvorsteher Klaus Köser zum Jahresende 2016 verabschiedet wurde.

Noch in den beiden letzten Monaten seines Wirkens konnte er seinen Nachfolger Jürgen Heidemann ins Amt einführen. Nur nach wenigen Tagen im Amt wurde Jürgen Heidemann krank, heimgesucht von einer schwer zu heilenden Infektionskrankheit. Mehrmalige Versuche, den vollen Dienst aufzunehmen, scheiterten immer wieder, weil es sein Gesundheitszustand nicht zugelassen hat. Die letzte von ihm geleitete Ortschaftsratsitzung fand am 7. März 2017 statt. Schließlich sah sich Oberbürgermeister Thomas Herzog im Juni dazu veranlasst, die Öffentlichkeit zu informieren. Längst hatten eigenwillige Kommentare in der Bevölkerung eher für Missstimmung als für Zustimmung gesorgt. Jürgen Heidemann gab seinen Entschluss bekannt, zum Monatsende August seine Aufgabe als Ortsvorsteher zu beenden.

Nun drehte sich die Situation. Die Stelle des Ortsvorstehers von Tennenbronn wurde neu ausgeschrieben. Sowohl der Ortschaftsrat Tennenbronn als auch der Gemeinderat in Schramberg wählten Lutz Strobel zum Nachfolger. Strobel tritt seinen Dienst am 2. Januar im Rathaus an.

Während der krankheitsbedingten Abwesenheit von Heidemann war Thomas Ernst als stellvertretender Ortsvorsteher gefordert. Dazu hatte er noch seinen eigentlichen Beruf als Technischer Oberlehrer an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen auszuüben.

Heute, nachdem die Nachfolge geregelt ist, blickt Thomas Ernst erleichtert auf diese Zeit zurück. Dabei spricht er von der großen Wertschätzung und Unterstützung durch den Ortschaftsrat. Im Schnitt verbrachte er zwei bis drei Nachmittage in der Woche im Rathaus. Trotz des guten Personals hier erkannte er, dass Hilfe aus Schramberg notwendig würde. Ab September fand Thomas Ernst in Peter Weisser vom Rathaus Schramberg einmal wöchentlich Unterstützung. Die Eröffnung der Spielegolfanlage Anfang September, wie der Fortschritt am Auerhahnweg und beim Freibad sind wichtige Themen die innerhalb der Dorfgemeinschaft den Zusammenhalt fördern, so Thomas Ernst.