Tennenbronn Hexen sind nicht zu stoppen

Es scheint nicht möglich zu sein, die Dauersieger der Mannschaft Ichbe-Hexe I vom ersten Platz beim Fassdauben-Rennen zu vertreiben. Auch nicht beim diesjährigen Wettstreit – auf richtigem Schnee, was letztmals vor drei Jahren möglich war. So schafften die Eichbacher ein lupenreines Tripel.

Renndirektor Sven „Sprudler II“ Moosmann freute sich, dass der Schneeräumdienst nicht alle Schneereste im oberen Remsbach abgefahren hat: "Da konnten wir mehrere Fuhren Schnee in die Rennstrecke füllen." Dem Schneeteam ist es gelungen, die Abfahrtsstrecke oberhalb des Remsbachhofs in Richtung Gästetreff-Zufahrt renngerecht zu präparieren. Zwar nicht wie bei Olympia, doch für Fassdauben ausreichend.

Neun Mannschaften meldeten je drei Teilnehmer mit teilweise fantasievollen Namen wie „Die Damentrainer“, „Goldrausch, „Die Mongos mit dem pinken Hut oder „Die durstigen Raubtiere. Weiter am Start waren die „Pfrieme Stumpe“, der Musikverein Harmonie, der „VW-Club“ und zwei Mannschaften der Ichbe-Hexen.

Mit einfallsreichen Worten kommentierte Robin Moosmann den Rennverlauf. Wer da glaubt, Fassdauben sind einfach zu beherrschen, täuschte sich. Immer wieder mussten sich die Teilnehmer mit dem Material beschäftigen. An einer Fassdaube hielt die Bindung nicht, manche Rennläufer legten zum Teil elegante Stürze, sogar Purzelbäume hin. Und das gleich mehrmals. So mancher Sturz, kurz vor dem Ziel, wurde zum spannungsgeladenen Moment. Auch, wenn der Läufer über die Ziellinie hechtete, galt das Ziel erst als erreicht, wenn alle Körperteile samt Fassdauben die Ziellinie überquerten. Einen akrobatischen Salto legte ein Teilnehmer hin, um dies zu schaffen.

Die Sieger

Beim Fassdaubenrennen hat die Mannschaft der Ichbe-Hexe I dreimal hintereinander den Sieg in 31 Sekunden eingefahren. Zur Mannschaft gehören Adrian Stockburger, Peter Lehmann du Felix Lehmann. Mit 36 Sekunden reichte es für die Mannschaft vom VW-Club auf Platzt zwei. Hier sind Jürgen Müller, Mark Lehmen und Robin Stockburger mitgefahren. Platz drei belegte die Mannschaft Ichbe-Hexe II in der Zeit von 37 Sekungen. Hier sind Klaus Staiger, Mirco Staiger und Jens Staiger um den Sieg gefahren. Mit Leni Rapp, Luis Hils und Lukas Hermann, waren die jüngsten Teilnehmer (Goldrausch) am Start. (wm)