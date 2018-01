Tennenbronn Großen Einsatz für Tennenbronner Orgel gewürdigt

Ortsvorsteher Lutz Strobel lobt Hermann Stockhaus für sein Engagement

Tennenbronn (wm) Der Name von Hermann Stockhaus ist mit dem Verein Kunst und Kultur in Tennenbronn eng verbunden. Zum Jahresende löste sich der Verein nach 17 Jahren auf, weil das ursprüngliche Ziel, die neue Orgel in der katholischen Kirche, mittlerweile erfüllt ist. Am 9. September 2012 wurde die neue Seifert-Orgel geweiht. Ortsvorsteher Lutz Strobel lobte jetzt Hermann Stockhaus als ein Mann der Tat, der den Orgelbau entscheidend gefördert hat.

Dazu lud Strobel Hermann Stockhaus ins Rathaus ein, um Stockhaus den Dank der Gemeinde auszusprechen, und um noch mehr über die Geschichte des Vereins zu erfahren. Dabei bezeichnete Lutz Strobel den Verein als ein Musterbeispiel von bürgerschaftlichem Engagement. An Hermann Stockhaus gerichtet, sagte Strobel, dass er "für Tennenbronn und die nächsten Generationen Großes geleistet hat."

Von Hermann Stockhaus war zu erfahren, dass er 1993 nach Tennenbronn gekommen sei, denn seine Frau stammt vom Ort. Schon damals erfuhr er, dass die Kirchenorgel nicht mehr richtig funktioniert. Ein Orgelkonto sei damals vorhanden gewesen, denn in der Kirchengemeinde gab es Überlegungen, eine neue Orgel anzuschaffen. Stockhaus selbst ist seit 40 Jahren Mitglied in der internationalen Gesellschaft der Orgelfreunde, die 1951 in Ochsenhausen gegründet wurde. Als ihm bekannt wurde, dass eine neue Orgel angeschafft werden soll, hat er Pfarrer Josef Beke seine Mithilfe angeboten. Erfahrung hat Stockhaus mit dem Bau eigener Kleinorgeln mit Registern, die auch Abnehmer fanden. Aktuell entsteht wieder ein neues Exemplar.

In der Gründungsversammlung am 20. Januar 2001 wählten die 13 Mitglieder Hermann Stockhaus zum Schriftführer, ein Jahr später zum Vorsitzenden. In der Folge wurden etliche Projekte angestoßen, um das zur Finanzierung der neuen Orgel benötigte Geld zu bekommen. Unter anderem wurde ein Orgelwecken in Form eines Orgelpfeifenprospekts gebacken, Konzerte durchgeführt und ein Flohmarkt zugunsten der Orgel veranstaltet. Es entstand eine Musik-CD der Tennenbronner Musikvereine und das Tennenbronner Kochbuch.

Als das Orgelprojekt vorangeschritten war, wurden Standortbestimmungen durchgeführt. Letztendlich bot die Altarwand die beste Möglichkeit, um das Spiel der Orgel in vollem Klang zu genießen. Die Kirche und Heizung wurden vor dem Orgeleinbau renoviert, was vom Religionsfond bezahlt wurde. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Orgel auf 400 000 Euro. Als die Orgel bestellt wurde, waren 270 000 Euro im Topf des Vereins vorhanden.