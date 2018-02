Tennenbronn Freibad-Variante für 4,3 Millionen Euro

Die Pläne für Tennenbronn reifen langsam weiter. Es zeichnet sich ab: Der Sprungbereich soll künftig entfallen.

Tennenbronn – Die Modernisierung des Freibads in Tennenbronn beschäftigt die Kommunalpolitik schon seit Jahren. Bei einem eher spärlich besuchten Informationsabend berichteten Verwaltung und Planer über den aktuellen Stand.

Da die gut 40 Jahre alte Technik des Bads dringend erneuert werden muss, suchen Stadtwerke, Ortschafts- und Gemeinderäte seit drei Jahren mit dem Büro Schick, das auch das Hallenbad "Badschnass" geplant hatte, nach einer Lösung für 3,4 Millionen Euro. Weil die erste Lösung unbefriedigend war, setzte der Rat eine Arbeitsgruppe aus Stadt- und Ortschaftsräten, Planern und Vertretern der Stadt und der Stadtwerke ein. Nach vielen Sitzungen und einer Besichtigungsfahrt legten die Planer Variante 9 für 4,3 Millionen Euro vor. Stadtwerkeleiter Peter Kälble sprach von "sehr intensiven Diskussionen". Im November beschloss der Rat, Variante 9 weiter zu verfolgen.

Dabei würde zwar der Sprungbereich entfallen. Es bliebe aber das Schwimmerbecken mit sechs Bahnen und 33 Metern Länge erhalten. Der Nichtschwimmerbereich bekäme zusätzlich eine Wellenrutsche. Das Kinderplanschbecken würde zum Technikbereich verlagert. Dort kämen Umkleide- und Sanitärräume hinzu. An den Bauten würde wenig verändert, lediglich die Sanitäranlagen kämen in den derzeitigen Umkleidebereich. Kälble betonte, man stehe noch am Anfang des Planungsprozesses: "Wir haben noch gehörig zu tun." Uwe Keppler von Schick und Partner zeigte, welche Verbesserungen etwa im Kinderbereich vorgesehen sind.

In der Diskussion bedauerte Kerstin Heinlein, dass die Bürger so spät einbezogen würden. Herzog erklärte, der Gemeinderat habe das Verfahren so beschlossen und die Arbeitsgruppe als Gremium eingesetzt. CDU-Stadtrat Uli Bauknecht lobte Variante 9 als die "eierlegende Wollmilchsau", weil sie alle Zielgruppen anspreche. Auf Nachfrage, weshalb der Sprungbereich entfalle, verwies Stadtrat Mirko Witkowski auf 640 000 Euro Mehrkosten und die hohen Folgekosten.

CDU-Ortschaftsrat Robert Hermann versicherte, sehr viele Kritikpunkte seien in der Variante 9 aufgefangen worden. Der Gemeinderat werde nun die Anregungen prüfen und sehen, welche Änderungen noch eingefügt werden sollten, so Herzog. Vor der Sommerpause werde dann der Beschluss für eine Variante fallen.

Besucherstatistik

Die Besucherzahlen im Freibad hängen stark vom Wetter ab, so Stadtwerkeleiter Peter Kälble. Er rechnet mit etwa 60 000 Besuchern nach der Sanierung – bei gutem Wetter. In den vergangenen Jahren zählte man zwischen 40 000 und 50 000 Badegäste in Tennenbronn. 2017 waren es allerdings deutlich weniger. (him)