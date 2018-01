Tennenbronn Firma beseitigt Felsblock auf der Straße bei Tennenbronn

Sechs Tonnen schweren Brocken wird mit Hydraulikhammer zerkleinert und entfernt.

Tennenbronn (wm) Der in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21. Januar) abgestürzte Felsbrocken unterhalb des Anwesens Lehenwies wurde am gestrigen Mittwochnachmittag beseitigt. Der Felsbrocken war infolge des starken Regens abgerutscht und reichte rund einen halben Meter in das Straßenprofil. Die Stelle wurde gesichert und nach einem Unternehmen gesucht, das Abhilfe schaffen kann.

Mitarbeiter vom Bauunternehmen Kaltenbach aus Tennenbronn haben nun mit schwerem Gerät den Felsbrocken zerkleinert, die Teile auf einen Lastkraftwagen aufgeladen und abtransportiert. Zwei Fuhren wurden notwendig, um den Granitbrocken mit etwa sechs Tonnen Gewicht abzufahren und dann wurden noch die Reste der Aufräumaktion mit der Baggerschaufel und von Hand auf der Fahrzeugpritsche aufgeladen. Somit war die Straße wieder sauber.

Von vornherein war klar gewesen, dass ohne einen Hydraulikhammer nichts auszurichten ist. Das mitgebrachte Werkzeug setzte Torsten Müller gekonnt in die Wechseleinrichtung am Baggerarm ein. Er setzte das Gerät ein paarmal an und mit jedem Mal wurde der Brocken in handlichere Stücke zerkleinert. Ein nochmaliger Wechsel auf eine Baggersiebschaufel brachte mit dem Aufladen den gewünschten Erfolg. Die Straße war während der Arbeiten von Mitarbeitern des Straßenbauamtes Rottweil gesichert und der Verkehr angehalten worden. Joachim Hilser vom Straßenbauamt regte an, lockeres Gestein zu untersuchen und abzuräumen, was gerade im unteren Böschungsbereich mehr Sicherheit bietet.